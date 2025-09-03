मौत के बेहद करीब पहुंच गए थे Aamir Khan! इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था खौफनाक हादसा

Aamir Khan Was Very Close To Death: आमिर खान को बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह अपने हर किरदार को बेहद बेहद बखूबी निभाते है और अपने हर किरदार में जान डाल देते हैं, फैंस उनकी अदाकारी के दीवाने हैं। आमिर खान ने अपने चार दशक के लंबे करियर में एक से बड़कर एक सुपरहिट फिल्में दी है और उन्होंने हर जॉनर की फिल्मों में काम किया है। वहीं आज हम आपको आमिर खान से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक्टर ने एक सीन को शूट करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी

फिल्म ‘गुलाम’ में आमिर खान का ट्रेन सीन

दरअसल, साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म ‘गुलाम’ (Film Ghulam) में आमिर खान (Aamir Khan) ने काम किया था। इस फिल्म में उनके साथ रानी मुखर्जी और दीपक तिजोरी समेत कई बड़े स्टार्स भी नजर आए थे। फिल्म ‘गुलाम’ में लोगों को आमिर खान का जबरदस्त और बिंदास स्टाइल काफी ज्यादा पसंद आया था, यही वजह है कि फिल्म को भी लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया था। इस फिल्म में ट्रेन का एक सीन था, जिसे लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं।

बिना स्टंटमैन के किया था खतरनाक सीन शुट

फिल्म ‘गुलाम’ (Film Ghulam) में एक सीन शुट होआ था, जिसमें आमिर खान को सामने आती ट्रेन के सामने रेलवे ट्रैक पर दौड़ना था, इस खतरनाक सीन को करने के लिए आमिर खान (Aamir Khan) ने स्टंटमैन का इस्तेमाल नहीं किया था और खूद ये सीन शुट किया था। एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने बताया था कि आमिर खान ने खुद से ये सीन शुट करने की जिद की थी, इसके लिए उन्हें मना भी किया गया था लेकिन वो नहीं माने थे।

मौत के बेहद करीब थे आमिर खान

वहीं एक् इंटरव्यू के दौरान आमिर खान (Aamir Khan) ने भी अपने इस खतरनाक सीन को लेकर बात की थी और कहा था कि ‘फिल्म ‘गुलाम’ (Film Ghulam) में ट्रेन वाले सीन को तीन एंगल से शूट किया जाना था. जो स्पेशल इफेक्ट से बनाए गए, जबकि फ्रंट एंगल ट्रेन के साथ शूट किया गया था. उस समय तो मुझे भी पता नहीं चला, ‘मैंने जब एडिटिंग की और सीन देखा तो बेहद घबरा गया, क्योंकि ट्रैक से कूदने में अगर 2 सेकंड की देरी होती तो पता नहीं क्या हो जाता है। बता दें इस खतरनाक ट्रेन सीन को शुट करने के लिए आमिर खान ने तीन टेक लिए थे।