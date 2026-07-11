60 की उम्र में Aamir Khan मनाएंगे Honeymoon! गौरी संग रोमांटिक प्लान हुआ तैयार; दो बेटें भी जाएंगे साथ

Aamir Khan And Gauri Spratt honeymoon: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान और उनकी नई नवेली दुल्हन गौरी स्प्रैट शादी के तुरंत बाद हनीमून के लिए विदेश निकल चुके हैं. हाल ही में 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा में अपने आवास पर कपल ने एक प्राइवेट शादी की थी. वहीं अभ शादी के एक हफ्ते की भीतर ही 60 साल के आमिर अपनी नई दुल्हन के साथ हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक, दोनों वर्क और लव का बैलेंस बनाते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं.

60 की उम्र में हनीमून पर निकले आमिर खान

डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के अनुसार, इस खान हनीमून ट्रिप पर आमिर और गौरी अकेले नहीं, बल्कि उनके साथ दोनों बेटें भी गए हैं. आमिर खान और उनकी एक्स पत्नी किरण राव के बेटे आजाद और गौरी स्प्रैट के बेटे क्विन भी इस हनीमून का हिस्सा हैं. जानकारी के मुताबिक, एक्टर ने ये ट्रिप इस तरह प्लान की है, ताकी दोनों बेटों आजाद और क्विन को एक साथ समय बिताने का मौका मिले, ताकी दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाए. वहीं आमिर खान भी अपने बेटे क्विन के साथ समय बिताना चाहते हैं.

फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026

इसके अलावा आमिर खान मेलबर्न में होने वाले 17वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 में भी शामिल होंगे. इस फेस्टिवल में उनकी फिल्म ‘सितारे जमीन पर’ के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर (मेल) अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है. इस अवॉर्ड के लिए आमिर खान का मुकाबला रणवीर सिंह, ऋषभ शेट्टी, अहान पांडे, ममूटी और दुलकर सलमान जैसे बड़े कलाकारों से होगा. वहीं, बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में रानी मुखर्जी, कीर्ति कुल्हारी, नीना गुप्ता और यामी गौतम जैसी अभिनेत्रियां भी दावेदार हैं.

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5 जुलाई को हुई शादी

आमिर खान और गौरी स्प्रैट ने 5 जुलाई, 2026 को मुंबई के बांद्रा में एक्टर के पाली हिल घर पर एक छोटी सी रजिस्टर्ड सेरेमनी में शादी की. कपल ने एक सिंपल, प्राइवेट शादी चुनी जिसमें उनके बच्चे, करीबी परिवार के सदस्य और दोस्तों का एक छोटा ग्रुप शामिल हुआ.

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