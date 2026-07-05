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Gauri Spratt Aamir Khan Marriage: आमिर खान ने शादी में किया रोमांटिक डांस, पत्नी गौरी को सरेआम किया Kiss; वीडियो वायरल!

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding Video: आमिर खान की शादी का पहला वीडियो आया सामने! पत्नी गौरी संग किया रोमांटिक डांस, इरफान पठान ने शेयर की इनसाइड झलक. देखें वीडियो...

By: Shivani Singh | Published: July 5, 2026 6:06:23 PM IST

आमिर खान की शादी का पहला वीडियो आया सामने! पत्नी गौरी संग किया रोमांटिक डांस, इरफान पठान ने शेयर की इनसाइड झलक. देखें वीडियो...
आमिर खान की शादी का पहला वीडियो आया सामने! पत्नी गौरी संग किया रोमांटिक डांस, इरफान पठान ने शेयर की इनसाइड झलक. देखें वीडियो...


बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. अब इस खास पल की एक खूबसूरत झलक भी सामने आ गई है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस शादी का एक वीडियो शेयर किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया है.

शादी का खूबसूरत वीडियो 

वायरल हो रहे इस वीडियो में आमिर और गौरी बेहद खुश नजर आ रहे हैं. दोनों अपने करीबियों और परिवार के बीच एक-दूसरे को वचनों (Vows) का वादा कर रहे हैं और फिर रोमांटिक अंदाज में डांस करते दिख रहे हैं. डांस के दौरान आमिर, गौरी को गले लगाते और किस करते हुए भी नजर आए.

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इस प्यारे वीडियो को शेयर करते हुए इरफान पठान ने लिखा, ‘प्रिय आमिर भाई और गौरी, आप दोनों को शादी की ढेरों शुभकामनाएं! मैं दुआ करता हूँ कि आपकी आने वाली जिंदगी प्यार, खुशियों, हंसी और गहरे साथ से भरी रहे. अल्लाह आप दोनों के इस खूबसूरत सफर पर अपनी रहमत और ढेर सारी खुशियां बरसाए. आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ. एक बार फिर बधाई!’

कैसा था दोनों का वेडिंग लुक?

अपनी जिंदगी के इस खास दिन के लिए आमिर खान ने बहुत ही सादगी भरा लुक चुना. उन्होंने एक सफेद रंग का पारंपरिक कुर्ता-पजामा पहना था, जिसे एक ब्रॉन्ज (कांस्य) ब्रोच के साथ टीमअप किया था. वहीं, दुल्हन गौरी स्प्रैट पेस्टल शेड के बेज कलर के बेहद खूबसूरत और कढ़ाईदार हैवी आउटफिट में नजर आईं. उन्होंने अपने बालों को एक खूबसूरत चोटी में स्टाइल किया था.

सामने आई पहली ऑफिशियल तस्वीर

इससे पहले, आमिर खान की पीआर एजेंसी ने इस नए शादीशुदा जोड़े की पहली ऑफिशियल तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी. फोटो के साथ कैप्शन में लिखा गया था, ‘प्यार, हंसी और संजोकर रखने वाले पलों का जश्न. आमिर खान की शादी के जश्न की एक झलक, जो गर्मजोशी, खुशियों और एक कभी न भूलने वाले जादू से भरी हुई है.’

शादी में शामिल हुआ पूरा परिवार

इस शादी की सबसे खास बात यह रही कि इसमें दोनों के बच्चे भी शामिल हुए. समारोह में आमिर खान के तीनों बच्चे और गौरी स्प्रैट का बेटा मौजूद रहा.

आपको बता दें कि आमिर खान ने पहली शादी रीना दत्ता से की थी, जिनसे उनके दो बच्चे, जुनैद खान और इरा खान हैं. इसके बाद साल 2005 में उन्होंने डायरेक्टर किरण राव से दूसरी शादी की थी. 2021 में दोनों का तलाक हो गया, लेकिन वे आज भी मिलकर अपने बेटे आजाद की परवरिश कर रहे हैं. वहीं, गौरी स्प्रैट का भी एक बेटा है, जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करता है.

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