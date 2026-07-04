Aamir Khan Wedding Details: 150 मेहमानों के बीच ‘निकाह’ करेंगे आमिर खान! खाने का भी शानदार मेन्यू है तैयार; जानें क्या कुछ होने वाला है खास?

Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding Details : बॉलीवुड कपल आमिर खान और गौरी स्प्रैट 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. कपल की शादी एक प्राइवेट समारोह में होने वाली है. कपल ने अपनी शादी के सभी फंक्शन को बेहद सरल और सादा रखने का फैसला किया है.

शादी में शामिल होंगे करीबी गेस्ट (Aamir Khan Wedding Guest list)

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है. लेकिन एक्टर ने शानदार फंक्शन रखने के बजाए बेहद करीबी लोगों को बुलाने का फैसला किया है. खबरों के मुताबिक, इस शादी में करीब 100 से 150 मेहमान शामिल होने वाली हैं. जिनमें परिवार और खास दोस्त शामिल होने वाले हैं. सुत्रों के मुताबिक, आमिर और गौरी ने खुद मिलकर गेस्ट की लिस्ट तैयार की है. साथ ही शादी के लंच का मेन्यू भी उन्होंने खुद तैयार किया है. सारी रस्में दिन के पहले हिस्से में होनी है और फिर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. फिर करीबी लोगों के लिए लंच रखा जाएगा.

शानदार लंच का किया इंतजाम (Aamir Khan Wedding Rituals)

जानकारी के मुताबिक, कपल ने लंच के लिए अपने पसंदीदा खाने के आइटम्स मेन्यू में शामिल किए हैं. सारी तैयारियों पर भी उनकी खास नजर बनाई हुई है. परिवार के अलावा उनके बच्चे भी शादी में मौजूद रहने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, आमिर के करीबी दोस्त, जैसे सलमान खान, राजकुमार संतोषी भी शादी में शामिल हो सकते हैं.

अमिर खान के लिए खास दिन

हाल ही में एक इवेंट के दौरान आमिर खान ने इस शादी को काफी अहम और खास बताया. एक्टर ने कहा कि ‘शादी 5 जुलाई को होने वाली है. यह बहुत निजी समारोह होने वाला है. जो हमारे घर में ही होगा और बेहद खास अंदाज में होगा. शादी में केवल करीबी दोस्त शामिल होंगे. हम आप सभी से केवल दुआ और आशीर्वाद चाहते हैं.’

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आमिर-गौरी की शादी (Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding Date)

आमिर खान 5 जुलाई, 2026 को अपनी पार्टनर, एंटरप्रेन्योर गौरी स्प्रैट से शादी करने वाले हैं. कपल ने शादी के प्लान कन्फर्म किए हैं, और बताया है कि यह सेरेमनी मुंबई के बांद्रा में एक्टर के घर पर एक प्राइवेट, लो-की इवेंट होगा.

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