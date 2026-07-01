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Gauri Spratt Net Worth: आमिर खान की होने वाली दुल्हन कितनी अमीर? जानें गौरी स्प्रैट की नेट वर्थ

Gauri Spratt Net Worth: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की 5 जुलाई को निजी समारोह में शादी की खबरें चर्चा में हैं. इस बात की पुष्टि खुद एक्टर ने की है. गौरी के करियर, नेट वर्थ और दोनों की उम्र के अंतर को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. आइए जानते हैं सब कुछ.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 1, 2026 3:20:37 PM IST

gauri spratt net worth
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Gauri Spratt Net Worth: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि आमिर खान अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंध सकते हैं. बताया जा रहा है कि ये समारोह बेहद निजी होगा, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों को ही शामिल किया जाएगा. इसका खुलासा खुद एक्टर ने भी कर दिया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी का आयोजन मुंबई स्थित आमिर खान के घर पर होगा. समारोह को पूरी तरह निजी रखने की तैयारी की जा रही है ताकि मीडिया और सार्वजनिक भीड़ से दूर परिवार के बीच ये खास मौका मनाया जा सके.

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 कौन हैं गौरी स्प्रैट? (Who is Gauri Spratt?)

गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं. उनकी मां रीटा स्प्रैट शहर में एक सैलून चलाती थीं. गौरी ने ब्लू माउंटेन स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स से स्टाइलिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई की. फिलहाल वो मुंबई में बीब्लंट सैलून का संचालन कर रही हैं और फैशन एवं ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं.

गौरी स्प्रैट की वनेट वर्थ (Gauri Spratt Net Worth)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौरी स्प्रैट की कुल संपत्ति करीब 8 से 12 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. बताया जाता है कि उनकी पहले शादी हो चुकी है और उनका एक सात साल का बच्चा भी हैं. यदि शादी की खबरें सही साबित होती हैं तो ये उनका दूसरा विवाह होगा.

 आमिर और गौरी के बीच कितना है उम्र का अंतर?

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की उम्र में करीब 14 साल का अंतर बताया जाता है. आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को हुआ था, जबकि गौरी स्प्रैट का जन्म 21 अगस्त 1978 को हुआ. इसी साल अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर आमिर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से गौरी को अपनी पार्टनर के रूप में सबसे परिचित कराया था.

 आमिर खान की होगी तीसरी शादी?

अगर शादी की खबरें सही साबित होती हैं तो ये आमिर खान का तीसरा विवाह होगा. उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद और आयरा खान हैं. साल 2002 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद आमिर ने 2005 में फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की. दोनों ने 2021 में अलग होने का फैसला लिया, लेकिन आज भी अपने बेटे आजाद की परवरिश मिलकर कर रहे हैं.

 

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