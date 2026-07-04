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आमिर-गौरी की शादी में बड़ा ट्विस्ट! स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगा रजिस्ट्रेशन, गेस्ट लिस्ट में ये खास नाम

आमिर खान और गौरी स्प्रैट 5 जुलाई को एक छोटी सी सेरेमनी में शादी करने वाले हैं. यहां उनकी शादी के प्लान के बारे में सब कुछ बताया गया है, जिसमें स्पेशल मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन, क्यूरेटेड लंच, गेस्ट लिस्ट और आमिर का कन्फर्मेशन शामिल है.

By: Deepika Pandey | Published: July 4, 2026 3:25:27 PM IST

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी
आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी


Aamir Khan and Gauri Spratt Wedding: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपनी लॉन्गटाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ 5 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. बताया जा रहा है कि दोनों स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी रजिस्टर कराएंगे. यह समारोह बेहद निजी और सादगी भरा होगा, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्तों को ही बुलाया जाएगा. रिपोर्ट्स की मानें, शादी का जश्न किसी बड़े आयोजन की बजाय घर पर ही मनाया जाएगा. शादी रजिस्टर कराने के बाद मेहमानों के लिए एक छोटा-सा लंच रखा जाएगा. आमिर और गौरी चाहते हैं कि इस खास मौके पर सब कुछ सादा और निजी रहे.

गेस्ट लिस्ट में शामिल नाम

वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शादी में लगभग 100 से 150 मेहमान शामिल हो सकते हैं. इनमें परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ खास लोग शामिल होंगे. वेडिंग लंच का मेन्यू भी दोनों की पसंद के अनुसार साधारण रखा गया है. वहीं अगर गेस्ट लिस्ट की बात करें, तो मेहमानों की लिस्ट में फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर और निर्देशक राजकुमार संतोषी के शामिल होने की भी चर्चा है. इसके अलावा आमिर के बच्चे और परिवार के अन्य करीबी सदस्य भी इस समारोह का हिस्सा बन सकते हैं.

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आमिर खान ने दी थी शादी की जानकारी

हाल ही में मीडिया में बातचीत के दौरान आमिर खान ने बताया था कि 5 जुलाई को उनकी शादी हो रही है. ये बहुत छोटी सी शादी होगी, जो घर में ही की जाएगी. इस दौरान दोनों के परिवार और दोस्त शामिल होंगे. इस दौरान घर पर ही छोटा सा फंक्शन होगा. आप सबकी दुआएं हमारे साथ बनी रहें. 

एक साल पहले मीडिया से रूबरू हुआ कपल

बता दें कि आमिर ने पिछले साल मार्च में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर गौरी स्प्रैट को मीडिया से मिलवाया था. तब से यह कपल अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करता रहा है और फिल्म प्रमोशन, फैमिली गैदरिंग और दूसरे पब्लिक इवेंट्स में कई बार दोनों को साथ में देखा गया है.

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