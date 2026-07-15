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आमिर खान की दुल्हनियां नहीं हैं हिंदू, खुद अभिनेता ने किया खुलासा; तीसरी शादी पर बवाल के बाद तोड़ी चुप्पी

Aamir Khan: हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी की. इस शादी पर लोगों ने लव-जिहाद का आरोप लगाया. अब एक्टर ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. और कहा कि गौरी हिंदू नहीं हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 15, 2026 11:43:30 AM IST

आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी
आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी पर तोड़ी चुप्पी


रीना दत्ता, किरण राव से शादी करने के बाद आमिर खान ने अब गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी कर ली है. जबसे अभिनेता ने शादी की है, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि वह सिर्फ हिंदुओं से रिश्ता बनाता है. कुछ संगठनों ने तो इसे लव जिहाद बताया. अब आमिर ने इस पर चुप्पी तोड़ी है. और कहा कि गौरी हिंदू नहीं, बल्कि क्रश्चियन हैं.

आमिर खान ने क्या कहा?

अभिनेता आमिर खान ने डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए अपनी तीसरी शादी पर चल रहे विवाद पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ‘सच तो यह है कि हमारा परिवार बहुत मिलनसार है.’ आगे उन्होंने बोला, ‘मेरी दोनों बहनें हिंदू हैं, और मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है. मेरे चचेरे भाई मंसूर की शादी एक ईसाई से हुई है. गौरी, रीना और किरण ने मुझसे शादी करते समय अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी सिविल मैरिज हुई थी. गौरी हिंदू नहीं हैं, वह ईसाई हैं, और वह भी नियमित रूप से ईसाई धर्म का पालन नहीं करतीं. समय के साथ-साथ जीवन और भी हास्यास्पद होता जा रहा है.’

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बांद्रा स्थित आलीशान अपर्टमेंट पर दी सफाई

अभिनेता ने मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित पाली हिल में 100 करोड़ रुपये का आलीशान स्काईविला बनवाने की खबरों पर सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके अपार्टमेंट की इमारत का पुनर्विकास हो रहा है, जैसा मुंबई में कई पुरानी इमारतों के साथ हो रहा है. यह फैसला उनकी हाउसिंग सोसाइटी के 24 सदस्यों ने मिलकर लिया है. उन्होंने यह भी बताया कि एक बिल्डर ने इमारत का बड़ा हिस्सा खरीद रखा है, इसलिए वही इस परियोजना का काम देख रहा है.

आमिर खान की तीनों शादियों पर एक नजर

आमिर खान ने पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से की थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद और इरा खान हैं. 2002 में दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद 2005 में उन्होंने फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा आजाद राव खान है. 2021 में दोनों अलग हो गए. जुलाई 2026 में आमिर खान ने बेंगलुरु की उद्यमी और हेयरड्रेसर गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की.

यह खबर भी पढ़ें: कैमरे के सामने ट्राई करो ड्रेस…ऐसा सुनते ही जरीन खान हुईं आगबबूला, फिर बोलीं- हद में रहना नहीं तो…

Tags: aamir khanAamir khan wife gauri spratt
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