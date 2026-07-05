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Aamir Khan-Gauri Spratt Age Gap: आमिर खान और गौरी स्प्रैट की उम्र में कितने साल का अंतर है? क्या है मिस्टर परफेक्टनिस्ट की तीसरी बेगम की उम्र

आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच कितना 'Age Gap' है? जानिए दोनों की सटीक उम्र और उस कजिन की कहानी, जिसने 25 साल बाद दोनों को फिर से मिलवाया.

By: Shivani Singh | Published: July 5, 2026 8:14:45 PM IST

आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच कितना 'Age Gap' है? जानिए दोनों की उम्र
आमिर खान और गौरी स्प्रैट के बीच कितना 'Age Gap' है? जानिए दोनों की उम्र


आमिर खान एक बार फिर शादी के बंधन में बंध गए हैं. बॉलीवुड सुपरस्टार ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर लॉन्ग-टाइम पार्टनर गौरी स्प्रैट के साथ शादी कर ली. दोनों ने करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में मैरिज रजिस्टर पर साइन किए.

आमिर खान और गौरी स्प्रैट की उम्र में कितना अंतर है?

14 मार्च 1965 को जन्मे आमिर खान की उम्र 61 साल है, जबकि 21 अगस्त 1978 को जन्मीं गौरी स्प्रैट 47 साल की हैं. इस तरह दोनों की उम्र में करीब 14 साल का अंतर है.

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सालों पुरानी पहचान, फिर यूं बदला रिश्ता

ये दोनों एक-दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं. आमिर और गौरी की पहली मुलाकात करीब 25 साल पहले हुई थी, लेकिन तब उनके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था. साल 2024 में बेंगलुरु में आमिर की कजिन नुजहत खान के जरिए दोनों दोबारा एक-दूसरे के संपर्क में आए. इसके बाद करीब एक साल तक दोनों ने लॉन्ग-डिस्टेंस डेटिंग की, जिसके बाद आमिर ने अपने इस रिश्ते को दुनिया के सामने कबूल किया. मार्च 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर आमिर ने गौरी को अपने पार्टनर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया था, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया था.

गौरी बाद में बेंगलुरु छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गईं और अपनी पिछली शादी से हुए बेटे के साथ रहने लगीं. इसी दौरान उन्होंने एक हेयरकेयर कंपनी की अपनी नौकरी भी छोड़ दी और ‘आमिर खान प्रोडक्शंस’ से जुड़ गईं, जिसने हाल ही में इंडस्ट्री में अपने 25 साल पूरे किए हैं.

बांद्रा वाले घर पर हुई सिंपल वेडिंग

रविवार को हुआ यह शादी समारोह बेहद निजी और सादगी भरा रहा. आमिर की पहली पत्नी रीना दत्ता से हुए उनके बच्चे इरा खान और जुनैद खान को शादी से पहले वेन्यू पर पहुंचते देखा गया. इसके अलावा ‘लगान’ फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर और एक्ट्रेस एली अवराम भी इस खास मौके पर दूल्हा-दुल्हन को बधाई देने पहुंचे.

आमिर खान की तीसरी शादी

यह आमिर खान की तीसरी शादी है. उनकी पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी. इसके बाद दिसंबर 2005 में उन्होंने फिल्म मेकर किरण राव से दूसरी शादी की. दोनों की मुलाकात फिल्म ‘लगान’ के सेट पर हुई थी, जहां किरण असिस्टेंट डायरेक्टर थीं. साल 2011 में सरोगेसी के जरिए उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ.

करीब 16 साल तक साथ रहने के बाद 2021 में आमिर और किरण का तलाक हो गया, लेकिन उनका यह अलगाव बेहद आपसी समझदारी और शालीनता के साथ हुआ. दोनों आज भी बेहतरीन दोस्त हैं, मिलकर अपने बेटे आजाद की परवरिश कर रहे हैं और प्रोफेशनल तौर पर साथ काम भी कर रहे हैं।

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