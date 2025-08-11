समाज के लिए मसीहा बनने वाला Aamir Khan कर रहा था भाई पर ऐसा जुल्म, खुद सामने आकर फैजल ने खोल दी सारी पोल, अब सर पीटते रह गए मिस्टर परफेक्शनिस्ट!

Aamir Khan Family On Faissal: आमिर खान बॉलीवुड का एक बड़ा नाम है। वह दशकों से इस इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। उन्होंने बॉलीवुड को एक के बाद एक कई कमाल की फिल्में दी है। इन दिनों एक्टर एक बार फिर सुर्खियों में चल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह उनकी फिल्म नहीं बल्कि उनके छोटे भाई फैसल है।

फैसल ने आमिर पर लगाए आरोप

दरअसल हाल ही में फैसल ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक बातचीत के दौरान आमिर खान पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि- आमिर और परिवार वालों ने उन्हें एक साल तक कमरे में कैद रखा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने कई और भी आरोप लगाए हैं। इस मामले पर अब आमिर खान के परिवार का बयान भी सामने आ गया है।

एक साल तक कैद रखा – फैसल

फिल्म मेला में फैसल और आमिर एक साथ नजर आए थे। हालांकि फैसल बॉलीवुड में वो नाम नहीं कमा पाए, जो आमिर खान ने कमाया है। आज भी फैसल लोगों के साथ अपनी दिमागी हालत के बारे में बात करते रहते हैं। हाल ही में पिंकविला के साथ हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि- एक साल तक आमिर ने उन्हें पिंजरे में कैद रखा था। उनके परिवार वाले भी सेचते थे कि वह मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। यहां तक की कमरे के बाहर भी बॉडीगार्ड रहा करते थे।

परिवारवालों ने पेश की सफाई

हालांकि, अब इस मामले पर परिवार ने सफाई पेश की है। परिवारवालों ने बताया कि- हम काफी दुखी हैं कि फैसल ने अपनी मां ज़ीनत ताहिर हुसैन, बहन निकहत हेगड़े और भाई आमिर के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है। ये पहली बार नहीं है वह पहले भी इस तरह की चीजों को गलत तरीके से पेश कर चुका है। हमें लगा कि सामने आकर हम लोगों को सभी बातें साफ कर देनी चाहिए। ऐसे में हमारा परिवार एक साथ है।

