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3 Idiots के ‘रैंचो’ नहीं हैं सोनम वांगचुक? 17 साल बाद आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘हमें तो उनके बारे में पता ही था….’

सोनम वांगचुक के अनशन के बीच आमिर खान ने अपने ताजा इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया. एक्टर ने साफ किया कि थ्री इडियट मूवी का रैंचो किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं था. जब यह किरदार लिखा जा रहा था तो वो सोनम वांगचुक को जानते तक नहीं थे.

By: Kajal Jain | Published: July 17, 2026 3:24:10 PM IST

3 Idiots के 'रैंचो' नहीं हैं सोनम वांगचुक? 17 साल बाद आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'हमें तो उनके बारे में पता ही था....'
3 Idiots के 'रैंचो' नहीं हैं सोनम वांगचुक? 17 साल बाद आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'हमें तो उनके बारे में पता ही था....'


एक तरफ राजधानी दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करते हुए 28 जून से अनशन पर बैठे हैं. तो दूसरी तरफ लंदन फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत के दौरान बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने उन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिसके तहत उनकी थ्री इडियट के फेमस किरदार रैंचो को सोनम वांगचुक से प्रेरित बताया जा रहा था. लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल (LIFF) में अपनी आइकॉनिक फिल्म ‘लगान’ की स्क्रीनिंग के दौरान आमिर खान ने सोनम वांगचुक और फिल्म से जुड़े इस सबसे बड़े भ्रम पर खुलकर बात की. आइए जानते हैं आमिर ने क्या कहा और सोनम वांगचुक के मौजूदा आंदोलन को लेकर उन्होंने क्या चिंता जताई है.

हमें नहीं पता था सोनम वांगचुक कौन हैं?

लंदन फिल्म फेस्टिवल में जब आमिर से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनका किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित था, तो आमिर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि ‘नहीं, यह सच नहीं है. यह सिर्फ एक गलतफहमी है. जब हम ‘3 Idiots’ बना रहे थे, तब मैं मिस्टर सोनम के बारे में जानता भी नहीं था. फिल्म के दोनों लेखक, राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी भी उनके बारे में नहीं जानते थे. मुझे हाल ही में ‘चतुर’ का एक वीडियो दिखा, जिसमें उसने यह बात कही थी, लेकिन वह गलत है.’

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आमिर ने आगे जोड़ते हुए कहा कि सोनम वांगचुक को सम्मान देने के लिए यह काफी नहीं है कि फिल्म का कोई किरदार उनको समर्पित किया जाए. आमिर बोले कि ‘मिस्टर सोनम जो काम कर रहे हैं, वह बेहतरीन है. हमारे मन में उनके काम के लिए बहुत इज्जत है. मैं बस फैक्ट्स के हिसाब से यह बात साफ करना चाहता था.’

चतुर ने भी उठाई थी आवाज

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थ्री इडियट में चतुर रामलिंगम का किरदार निभाने वाले एक्टर ओमी वैद्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि फुंसुख वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित है और इस वक्त दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम की गिरती सेहत पर मीडिया को ध्यान देना चाहिए. ओमी ने भावुक होते हुए कहा था कि ‘मैं नहीं चाहता कि फुंसुख वांगडू मरे और मुझे नहीं लगता कि आप भी ऐसा चाहते हैं.’

सोनम वांगचुक के अनशन पर भी बोले आमिर

सोनम वांगचुक इस समय दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी सेहत काफी नाजुक बनी हुई है. उनकी गिरती तबीयत पर चिंता जताते हुए आमिर खान ने कहा कि ‘हम सभी उनकी सेहत और उनकी जिंदगी को लेकर बेहद चिंतित हैं. हम बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और वो जल्द से जल्द अपना अनशन तोड़ दें.’

आखिर क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक?

सोनम वांगचुक देश में NEET-UG पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं. इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने की थी, जिसके साथ अब सोनम भी जुड़ गए हैं. उनकी दो प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पारदर्शी बनाने के लिए 5-पॉइंट का रोडमैप लागू कराना है. इस प्रोटेस्ट को बॉलीवुड से भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है. आमिर खान के अलावा अभय देओल, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, सोनाक्षी सिन्हा और प्रकाश राज जैसी बड़ी हस्तियां भी सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रही हैं.

ये भी पढ़ें:- ‘चेस्ट पर जोर से मारा और हंसने लगा’… संजय दत्त की हीरोइन का छलका दर्द, इंडस्ट्री में बॉडीशेमिंग को लेकर किया बड़ा खुलासा!

Tags: amir khanbollywood newsentertainment newslondon film festival
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