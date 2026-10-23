Aamir Khan Career: नाम, शोहरत तो खूब कमाई, लेकिन रिश्तों को खो दिया! अपनी जिंदगी का दर्द बयां कर रो पड़े आमिर खान

Aamir Khan Career: एक्टर आमिर खान गुरुवार को सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्टेज पर रो पड़े जब उन्होंने अपने एक्टिंग करियर के सबसे कमज़ोर पलों को याद किया. एक्टर ने बताया कि कैसे तीन दशकों तक लगातार काम करने की वजह से उन्हें अपने परिवार के साथ कई साल बिताने का मौका नहीं मिला. गुरुवार को, सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल में, बॉलीवुड सुपरस्टार को हांगकांग के मशहूर फिल्म डायरेक्टर पीटर चान हो-सन ने स्क्रीन आइकन अवॉर्ड दिया. बाद में शाम को, आमिर ने सिंगापुर के कॉमेडियन ऋषि बुधरानी के एक बातचीत सेशन में अपनी ज़िंदगी और काम के बारे में बात की.

बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पाए आमिर

जब उनसे उनके करियर के सबसे कमज़ोर पल के बारे में पूछा गया, तो आमिर ने जवाब दिया, “जब मैं COVID में बैठा था, और मैं सोच रहा था, तो मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी के लगभग 30 साल बीत चुके हैं. और एक साल, दो साल, पाँच साल तक पागलों की तरह काम करना, जो आप कर रहे हैं उसके पीछे पूरी तरह से पागल होना ठीक है. लेकिन अगर यह 30 साल तक चलता है, तो मेरा मतलब है, आपने अपने रिश्ते खो दिए हैं. आपके बच्चे बड़े हो गए हैं; वो अब बड़े हो गए हैं. इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान महसूस हुआ.”

समय रहते आ गया ख्याल

फिर आमिर बोलते-बोलते रुक गए और रोने लगे. फिर एक्टर ने ऑडियंस से माफ़ी मांगी और फिर खुद को संभाला जब भीड़ तालियाँ बजाने लगी. अपने आँसू पोंछते हुए, आमिर ने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें एक बड़ा बदलाव करने के लिए प्रेरित किया, और पिछले चार सालों से उन्होंने जानबूझकर अपने परिवार और करीबी दोस्तों के लिए समय निकाला है. उन्होंने आगे कहा, “मुझे बहुत खुशी है कि यह विचार मेरे मन में तब आया जब मैं 56 साल का था, न कि तब जब मैं 86 साल का था, जब इसके बारे में कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी होती.”

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आमिर ने शुरुआती फ्लॉप फिल्मों को याद किया

अपने सबसे कमजोर पलों के बारे में उसी जवाब में, आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत के एक बुरे दौर के बारे में बताया. 1988 में उनकी पहली फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ के बहुत सफल होने के बाद, आमिर ने छह महीने के अंदर नौ फिल्में साइन करने की बात याद की. हालांकि, शूटिंग शुरू होने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. आमिर ने कहा कि वह घर आकर अपनी उस समय की पत्नी रीना के सामने रोते थे. फिर फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती गईं, और उन्हें “वन-फिल्म वंडर” कहा जाने लगा.