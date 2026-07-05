Home > मनोरंजन > Aamir Khan Gauri Spratt Love Story: Reunion ने बना दी जोड़ी! 25 साल बाद एक गेट टुगेदर में मिले आमिर और गौरी, बेहद फ़िल्मी है दोनों की लव स्टोरी

Aamir Khan Gauri Spratt Love Story: Reunion ने बना दी जोड़ी! 25 साल बाद एक गेट टुगेदर में मिले आमिर और गौरी, बेहद फ़िल्मी है दोनों की लव स्टोरी

Aamir Khan and Gauri Spratt: आमिर खान और गौरी स्प्रैट 5 जुलाई को एक निजी समारोह में शादी करके पति-पत्नी के बंधन में बंध चुके हैं. वैसे तो इस जोड़े ने 2025 में ही अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था, लेकिन उनकी कहानी लगभग 25 साल पहले बेंगलुरु में शुरू हुई थी.

By: Shivangi Shukla | Published: July 5, 2026 5:22:49 PM IST

Reunion ने बना दी जोड़ी
Reunion ने बना दी जोड़ी


Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: बॉलीवुड स्टार आमिर खान आज अपनी लंबे समय की साथी गौरी स्प्रैट से एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध चुके हैं. सारा इंटरनेट इस समय उनकी और गौरी के रिश्ते की बात कर रहा है.

भले ही उनकी शादी आज हुई हो, लेकिन उन दोनों की पहचान लगभग 25 साल पुरानी हैं, उस समय से बहुत पहले जब दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे एक दिन जीवन साथी बनेंगे.

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आमिर खान और गौरी स्प्रैट की पहली मुलाकात 

आमिर और गौरी की पहली मुलाकात 2000 के दशक की शुरुआत में बेंगलुरु में आपसी जान-पहचान वालों के जरिए हुई थी. हालांकि वे एक-दूसरे को जानने लगे थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें जल्द ही अलग-अलग रास्तों पर ले जाकर आखिरकार उनका संपर्क टूट गया. कई वर्षों तक दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा क्योंकि वे अपने-अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे.

रीयूनियन ने बना दी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की जोड़ी

उनकी कहानी में 2023 के मध्य में एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जब आमिर खान की एक कजिन के माध्यम से उनका फिर से गौरी से संपर्क हुआ. इस साल की शुरुआत में अपने 60वें जन्मदिन पर मीडिया से बातचीत के दौरान आमिर ने बताया कि यह मुलाकात “अचानक” हुई थी. जो बातचीत सामान्य बातचीत के रूप में शुरू हुई, वह जल्द ही एक सार्थक दोस्ती में बदल गई, और फिर धीरे-धीरे एक रिश्ते में तब्दील हो गई. अभिनेता ने बाद में खुलासा किया कि अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने का फैसला करने से पहले वे लगभग 18 महीने से साथ थे.

भव्य समारोह के बजाय एक साधारण शादी

कई मशहूर बॉलीवुड हस्तियों की शादियों के विपरीत, आमिर और गौरी ने सादगी से शादी करने का फैसला किया है. आमिर और गौरी ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपना विवाह पंजीकृत कराया है और उसके बाद लगभग 100 से 150 मेहमानों के लिए एक निजी भोज का आयोजन किया. इस शादी में दोनों के परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल हुए. बता दें कि जहां आमिर खान की पिछली दो शादियों से तीन बच्चे हैं, वहीं गौरी स्प्रैट का भी पिछली शादी से एक बेटा है.

Tags: aamir khanbollywoodentertainmentGauri Spratt
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