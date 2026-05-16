Home > मनोरंजन > जन्म लेते ही इस खूबसूरत हसीना के पिता ने की थी भविष्यवाणी, आंखे देख कहा बनेगी स्टार, आज हैं युवाओं की चहेती

जन्म लेते ही इस खूबसूरत हसीना के पिता ने की थी भविष्यवाणी, आंखे देख कहा बनेगी स्टार, आज हैं युवाओं की चहेती

एक्ट्रेस वामिका गब्बी यूथ आइकन बन गई हैं. वे अपी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में उनसे पूछा गया कि उन्हें एक्ट्रेस बनने के बारे में कब ख्याल आया, जिसका उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि सब हैरान रह गए.

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 16, 2026 4:09:48 PM IST

वामिका गब्बी
वामिका गब्बी


Wamiqa Gabbi: एक्ट्रेस वामिका गब्बी इन दिनों अपनी नई फिल्म पति, पत्नी और वो दो के कारण चर्चा में हैं. लीड एक्ट्रेस के तौर पर उनकी पहली फिल्म सिक्सटीन थी, जिसमें उन्होंने तनिषा का किरदार निभाया था. उन्होंने पंजाबी, हिंदी, मलयालम और तेलुगू फिल्मों में भी किया था. उन्होंने 2007 में आई फिल्म ‘जब वी मेट’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था. हालांकि उन्होंने फिल्म में बहुत छोटा सा किरदार निभाया था. वामिका के पिता गोवर्धन गब्बी हैं, जो एक बेहतरीन लेखक हैं. उन्होंने वामिका के जन्म के समय ही कह दिया था कि वामिका बड़ो होकर एक्ट्रेस बनेंगी.

वामिका का जन्म 29 सितंबर 1993 में एक पंजाबी परिवार में हुआ था. उनके पिता गोवर्धन गब्बी एक लेखक हैं, जो चंडीगढ़ में रहते हैं. वे पंजाबी और हिंदी भाषा के लेखक हैं. उनकी मां का नाम राजकुमारी है. 

You Might Be Interested In

इन फिल्मों से मिली पहचान

वामिका गब्बी एक कथक डांसर हैं और उन्हें पंजाबी फिल्म ‘तू मेरा 22 में तेरा 22’ से पहचान मिली. इस फिल्म में वे हनी सिंह और अमरिंदर गिल के साथ नजर आई थीं. ये फिल्म सुपरहिट रही और फिर वे ‘इश्क ब्रांडी’ और ‘इश्क हाजिर है’ फिल्मों में नजर आई, जहां उन्हें दिलजीत दोसांझ के साथ काम करने का मौका मिला. वे फिल्म सिक्सटीन के जरिए लीड रोल में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने 2016 में आई तमिल फिल्म ‘मालई नेरथू मयक्कम’ में काम किया. 

पापा ने की थी एक्ट्रेस बनने की भविष्यवाणी

कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान वामिका से पूछा गया कि उन्हें कब ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें आर्टिस्ट या एक्ट्रेस बनना है. तो उन्होंने जो जवाब दिया, वो काफी हैरान करने वाला था. दरअसल, एक्ट्रेस ने कहा कि जब वै पैदा हुई थीं, तो उनकी आंखें काफी बड़ी-बड़ी थीं. आंखों को देखकर पापा को लग गया था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी. उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से ही डांस का काफी शौक था और एक्टिंग के लिए वे अलग-अलग नाटक देखा करती थीं. इसके बाद धीरे-धीरे उन्हें फिल्मों की तरफ रुझान महसूस हुआ और वे फिल्मों में आ गई.

ये भी पढ़ें: महाभारत का वो रोल, जिसे करने से सहम गई थीं कई दिग्गज एक्ट्रेस, फिर इस हसीना ने अपनी अदाकारी का बनाया दीवाना

Tags: bollywood newswamiqa gabbi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026

देखें माधुरी दीक्षित की शानदार फिल्में

May 15, 2026
जन्म लेते ही इस खूबसूरत हसीना के पिता ने की थी भविष्यवाणी, आंखे देख कहा बनेगी स्टार, आज हैं युवाओं की चहेती

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जन्म लेते ही इस खूबसूरत हसीना के पिता ने की थी भविष्यवाणी, आंखे देख कहा बनेगी स्टार, आज हैं युवाओं की चहेती
जन्म लेते ही इस खूबसूरत हसीना के पिता ने की थी भविष्यवाणी, आंखे देख कहा बनेगी स्टार, आज हैं युवाओं की चहेती
जन्म लेते ही इस खूबसूरत हसीना के पिता ने की थी भविष्यवाणी, आंखे देख कहा बनेगी स्टार, आज हैं युवाओं की चहेती
जन्म लेते ही इस खूबसूरत हसीना के पिता ने की थी भविष्यवाणी, आंखे देख कहा बनेगी स्टार, आज हैं युवाओं की चहेती