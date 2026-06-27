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भोजपुरी की ऐसी हॉरर फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही मचा दिया था बवाल, प्रेमी को प्यार ठुकराना पड़ा भारी

Balma Bihar Wala 2: साल 2016 में भोजपुरी की एक ऐसी हॉरर फिल्म रिलीज हुई थी, जिसने दर्शकों का जीत लिया था. इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी गर्दा उड़ा दिया था. जानिए फिल्म का नाम.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 27, 2026 2:55:57 PM IST

बलमा बिहार वाला 2
बलमा बिहार वाला 2


आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई हॉरर फिल्में देखी होंगी. लेकिन आज हम आपको एक भोजपुरी की हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें प्रेमी ने ठुकराया प्यार तो दे दी जान. फिर भूत बनकर ऐसा तांडव मचाया कि दर्शकों को भा गया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शनदार कमाई की थी. चलिए जानते हैं फिल्म की कहानी और फिल्म की स्टारकास्ट. 

कौन सी है फिल्म?

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसका नाम है ‘बलमा बिहार वाला 2’, जिसे विष्णु शंकर बेलु द्वारा निर्देशित किया गया था. इस फिल्म को निर्मित रीतेश ठाकुर ने किया था. यह फिल्म साल 2013 में आई ‘बलमा बिहार वाला’ फिल्म की सीक्वल थी, जिसमें खेसारी लाल यादव मुख्य भूमिका में थे. 

क्या है फिल्म की कहानी?

अगर फिल्म की कहानी की बात करें, तो इसमें एक बिजली नाम की लड़की है, जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है. लेकिन ये एकतरफा मोहब्बत होती है. इसी कारण बिजली उसके प्यार में जान दे देती है. फिर मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और आत्मा बनकर भटकती है. इसके बाद वह आत्मा अपने प्रेमी से बदला लेती है, जिसे उसने धोखा दिया था. फिल्म की कहानी आपको एक्शन, ड्रामा ट्विस्ट सब कुछ देखने को मिलता है. 

इन कलाकारों से सजी है फिल्म

फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें, तो इसमें पाखी हेगड़े और रितेश पांडे मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा अरविंद अकेला कल्लू, अनिल सम्राट, माही खान, हीरा यादव, अंशु तिवारी और प्रिया शर्मा जैसे कलाकार भी नजर आए हैं. 

बॉक्स ऑफिस पर किया था कमाल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. इसके अलावा फिल्म ने शानदार कमाई की. हालांकि, फिल्म के पूरे कलेक्शन की सटीक जानकारी नहीं है. 

यह खबर भी पढ़ें: सामंथा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! ‘मा इंटी बंगाराम’ के सीक्वल पर लगी मुहर; राज निदिमोरू ने किया खुलासा

Tags: Balma Bihar Wala 2Bhojpuri Movie
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