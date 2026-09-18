Home > मनोरंजन > सुहागरात मनाने का कर रही थी इंतजार! पति तो नहीं लेकिन आ गया Ex; Madhuri का ये गाना सुनते ही होता है शादी का मन

सुहागरात मनाने का कर रही थी इंतजार! पति तो नहीं लेकिन आ गया Ex; Madhuri का ये गाना सुनते ही होता है शादी का मन

90s Wedding Hit Song: ‘Saajan Saajan’ 1999 का ऐसा गाना है, जो आज भी लोगों को खूब भाता है. खासकर शादीशुदा महिलाएं करवाचौथ और तीज जैसे मौकों पर इस गाने पर डांस करना पसंद करती हैं. गाने में माधुरी दीक्षित के डांस ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

By: Heena Khan | Published: September 18, 2026 1:51:59 PM IST

90s bollywood wedding song
90s bollywood wedding song


90s Wedding Hit Song: ‘Saajan Saajan’ 1999 का ऐसा गाना है, जो आज भी लोगों को खूब भाता है. खासकर शादीशुदा महिलाएं करवाचौथ और तीज जैसे मौकों पर इस गाने पर डांस करना पसंद करती हैं. गाने में माधुरी दीक्षित के डांस ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थीं. इस गाने को मशहूर सिंगर अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी थी. उनकी आवाज और माधुरी के डांस की वजह से यह गाना लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ.

ये रही गाने की कहानी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ‘साजन साजन’ गाना 1999 में रिलीज हुई फिल्म ‘आरज़ू’ का है. बता दें कि फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाले अमीर NRI दयाशंकर (अमरीश पुरी) के परिवार के आसपास घूमती है. दयाशंकर अपने दिवंगत दोस्त के बेटे अमर (सैफ अली खान) को अपने बेटे की तरह मानते हैं. वो चाहते हैं कि अमर की शादी उनकी बेटी पूजा (माधुरी दीक्षित) से हो. लेकिन पूजा पायलट विजय (अक्षय कुमार) से प्यार करती है. अमर पूजा से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी खुशी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है और पूजा की शादी विजय से करवा देता है.

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इस दौरान फिल्म में आया ये गाना 

शादी के कुछ दिनों बाद विजय का प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है. सभी को लगता है कि विजय की मौत हो गई है. इसी बीच पूजा प्रेग्नेंट हो जाती है. इसके बाद अमर पूजा से शादी कर लेता है. समय बीतने के साथ पूजा को भी अमर से प्यार हो जाता है. लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है, जब विजय अचानक जिंदा वापस लौट आता है. इसी दौरान फिल्म में ‘साजन साजन’ गाना आता है. गाने में पूजा अपने पति को याद करती नजर आती है, लेकिन कहानी में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है.

जबरदस्त लगी माधुरी-सैफ की जोड़ी 

‘आरज़ू’ एक रोमांटिक एक्शन फिल्म थी, जिसे लॉरेंस डिसूज़ा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार और सैफ अली खान मुख्य भूमिकाओं में थे. फिल्म में अमरीश पुरी, परेश रावल और रीमा लागू ने भी अहम किरदार निभाए थे. फिल्म के गाने अनु मलिक ने कंपोज किए थे, जबकि इनके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे. अलका याग्निक की आवाज और माधुरी दीक्षित के शानदार डांस ने ‘साजन साजन’ को बेहद लोकप्रिय बना दिया. आज भी यह गाना शादी और त्योहारों के मौकों पर खूब सुनने को मिलता है.

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Tags: 90s Hit SongsMadhuri Dixit
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