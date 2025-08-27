स्टारडम, सीक्रेट मैरिज और ठुकराई ब्लॉकबस्टर Avatar, कौन है 90s का वो सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड की परिभाषा बदल दी

एक समय था जब मुंबई का रास्ता नामुमकिन था, लेकिन एक देसी जिगर वाले कलाकार ने अपने जलवे से पूरे शहर में तड़का लगा दिया। वो कौन है जिसने न सिर्फ 70 फिल्मों पर एक साथ साइन करके सभी को चौंका दिया, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ग्लोबल ब्लॉकबस्टर फिल्म को ठुकराकर बॉलीवुड की परिभाषा ही बदल दी? आपने अभी तक नाम नहीं सुना? तो चलिए, इस कहानी का पर्दाफाश करते हैं।

इस सुपरस्टार ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ऐसा धमाका किया कि 70 से ज्यादा फिल्मों पर साइन करने का एक रिकॉर्ड बना दिया। इस वजह से तो लोगों ने उसे असली टाइगर समझ लिया। लेकिन, जैसे ही चर्चा चरम पर थी, उसने ऐसा मोड़ लिया कि हर किसी की सांस थम गई। ठुकराई गई वो फिल्म थी James Cameron की Avatar, जो तब सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी।

24 की उम्र में की शादी

नहीं, इससे बारीक ट्विस्ट यह है कि इस अभिनेता ने कुछ और राज भी खोले। विवादों, अफवाहों और पर्सनल पॉलीसीज ने उन्हें इंडस्ट्री की परिधि से बाहर कर दिया, तब भी उनकी फिल्मी छवि जगमगाती रही। और जब बात निजी जिंदगी की आती है, तो यह वही अभिनेता थे जिन्होंने 24 की उम्र में अपनी शादी को पूरे पर्दे से छुपा कर रखा। इस वजह से कि उनका फैन वाला प्यार कायम रहे। लेकिन, जैसे ही उनकी बेटी की जन्म की खबरें आईं, सारी चुप्पी टूट गई और वहां से उनका असली जीवन सबके सामने खुल गया।

90s को अपनी फिल्मों से सजाया







तो हां! यह मस्तमौला सुपरस्टार कोई और नहीं, बल्कि गोविंदा हैं, जिन्होंने 90s को अपनी धांसू फिल्मों से सजाया, 2000s में Avatar जैसा मौका ठुकराया और अपनी शादी तक को सीक्रेट रखा। इन फैसलों की वजह से उनका करियर भी डांवाडोल हुआ, Partner के बाद वो बड़े पर्दे पर उतने चमके नहीं। लेकिन, फैंस के दिलों में उनका देसी अंदाज और ग्लैमर आज भी बरकरार है।