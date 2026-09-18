करिश्मा संग सुहागरात मनाते Salman Khan! डायरेक्टर की एक गलती की वजह से वादियों में शूट हुआ गाना; लेकिन कमरे के एक सीन ने किया हिट

90s Suhagrat Song: 3 अगस्त 1996 को रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘जीत’ ने बॉक्स ऑफ़िस पर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया. आलोक नाथ, करिश्मा कपूर, सलमान ख़ान, सनी देओल और अमरीश पुरी ने लीड रोल किए थे. राज कंवर ने कहानी लिखी और डायरेक्ट की, और साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूसर थे. सलमान की इस फ़िल्म में कुल आठ गाने थे, जिनकी प्यारी धुनें पान की दुकानों से लेकर गली-मोहल्लों तक हर जगह गूंजती थीं. एक खास गाना ‘सुहागरात’ के लिए लिखा गया था और इसे एक कमरे के अंदर फ़िल्माया जाना था. लेकिन, डायरेक्टर राज कंवर ने गलती से इसे खुली घाटियों और पहाड़ों में फ़िल्मा दिया. हैरानी की बात है कि किसी ने इस गलती पर ध्यान नहीं दिया.

फिल्म का हर एक गाना था हिट

‘जीत’ के सभी गाने समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं. नदीम-श्रवण का म्यूज़िक उन पर एक खास छाप छोड़ता है, और ये सदाबहार गाने आज भी रोमांटिक एहसास जगाते हैं. फिल्म के पॉपुलर ट्रैक्स में ‘यारा ओ यारा, ये मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा’, ‘तू धरती पे चाहे जहाँ भी रही, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा’, ‘सांसों का चलना, दिल का मचलना, किसकी शरारत है’ और ‘अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है’ शामिल हैं. ‘अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है’ के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है. हाल ही में, गीतकार समीर ने एक इंटरव्यू में बताया कि यह गाना ‘सुहागरात’ के लिए लिखा गया था, लेकिन डायरेक्टर ने इसे खुली वादियों में फिल्माया. सिर्फ एक सीन इनडोर शूट किया गया था. समीर ने इस गलती के बारे में राज कंवर से लंबी बातचीत की.

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सुहागरात के लिए लिखा था गाना

अपने इंटरव्यू में समीर ने बताया, “मैंने ‘सुहागरात’ के लिए एक बहुत ही रोमांटिक गाना लिखा था. डायरेक्टर ने एक बड़ी गलती की. जब मैं राज कंवर से मिला, तो मैंने उन्हें बहुत डांटा. मैंने कहा, ‘तुम कमाल के आदमी हो. तुमने गाना कैसे शूट किया?’ फिल्म स्विट्जरलैंड में शूट हो रही थी, और उस समय उनके पास कोई गाना नहीं था. तो, यह गाना, जो आग जलाकर एक बंद कमरे में शूट होना था, खराब तरीके से शूट हुआ. हीरोइन एक पहाड़ पर खड़ी है, हीरो दूसरे पहाड़ पर खड़ा है, और फिर हीरो गाता है ‘अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो’. मैंने राज कंवर से कहा कि उन्होंने बहुत गड़बड़ कर दी है.”

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