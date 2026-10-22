जब ट्रांसपेरेंट हॉट ड्रेस में जीनत अमान को देख पिघल गए थे Amitabh Bachchan, आज भी हर जुबान पर रहता है ये 90s का जोशभरा गाना

90s Most Romantic Song: 90s की फिल्मों और गानों का जादू आज भी कायम है. अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जो दम 90s के गानों में होता था वो आज के गानों में कहां. आपको फिल्म पुकार का गाना “समंदर में नहाके” तो याद ही होगा. बता दें कि एक्टर अमिताभ बच्चन ने कुली के सेट पर हुए एक जानलेवा एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद पहली बार यह गाना शूट किया था. फिल्म में जीनत अमान ने लीड रोल निभाया था. दोनों का रोमांटिक ट्रैक “समंदर में नहाके” बहुत पॉपुलर हुआ था.साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपनी बोल्डनेस के लिए मशहूर जीनत अमान ने इस गाने में टू-पीस पहना था. हाल ही में जीनत ने गाने की शूटिंग के पीछे का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन के साथ गाना कैसे शूट किया गया और शूटिंग के दौरान सबसे बड़ी रुकावट क्या थी.

बेहद रोमांटिक था गाना

वहीं बता दें कि जीनत अमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर “समंदर में नहाके” गाने का एक क्लिप शेयर किया. इसके अलावा उन्होंने कैप्शन में यह भी लिखा, “उफ्फ़. मैं साफ़-साफ़ कहूँगी. यह एक हॉट पोस्ट है. सच में बहुत गर्मी थी. मेरा मतलब मौसम से है. हालांकि मैं यह कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊँगी कि मिस्टर बच्चन और मैं उन नमकीन लिरिक्स पर रोमांस करते हुए सिज़लिंग थे. डायरेक्टर-प्रोड्यूसर रमेश बहल की पुकार की शूटिंग बहुत मज़ेदार थी. मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें मज़बूत कास्ट और कूल गाने थे.”

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बीच पर था सन्नाटा

इतना ही नहीं, ज़ीनत अमान ने कहा, “80 के दशक की शुरुआत में गोवा शांत था. इसलिए खाली बीच पर ‘समंदर में नहाके’ की शूटिंग करना बहुत आसान था. कम से कम मेरे लिए तो. मुझे कोई लिप सिंकिंग या ज़्यादा कोरियोग्राफी नहीं सीखनी पड़ी. ब्रीफ बहुत आसान था – सुंदर दिखो! तो मैं वहाँ एक शानदार सफ़ेद ड्रेस में थी, जिससे मेरा पेट थोड़ा दिख रहा था, लहरों में मस्ती कर रही थी, जबकि मिस्टर बच्चन मेरे चारों ओर एक उत्साही पैराडाइज़ बर्ड की तरह नाच रहे थे.”