दर्द ऐसा कि गाते-गाते 150 बार रो पड़े Nusrat Fateh Ali Khan, 90s के इस विदाई के गाने को सुन फट जाता है हर बाप का कलेजा!

90s Hit Song | dulhe Ka Sehra: कुछ फिल्में अपनी कहानियों के लिए याद की जाती हैं, कुछ अपने स्टार्स के लिए, और कुछ ऐसे गानों के लिए जो कभी फीके नहीं पड़ते. ऐसा ही एक गाना है फिल्म धड़कन का ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है’. करीब 25 साल बाद भी, यह गाना आज भी शादियों में बजाया जाता है और दिलों को छूता है. यह गाना मशहूर सिंगर नुसरत फतेह अली खान ने गाया था. समीर अंजान ने एक बार बताया था कि नुसरत साहब आमतौर पर फिल्मों के लिए नहीं गाते थे. हालांकि, व् यह गाना गाने के लिए मान गए क्योंकि उन्हें सच में इसका म्यूजिक और लिरिक्स पसंद आए.

150 बार रो गए थे नुसरत साहब

मुंबई में रिकॉर्डिंग के दौरान, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक नुसरत साहब ने यह लाइन नहीं गाई, “मैं तेरी बाहों के झूले में पली, बाबुल.” जैसे ही वो इस लाइन पर पहुंचे, वो इमोशनल हो गए और रोने लगे. रिकॉर्डिंग को बार-बार रोकना पड़ा. ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करीब 150 बार हुआ. जब इसका कारण पूछा गया, तो नुसरत साहब ने कहा कि ये लाइन उन्हें उनकी बेटियों की याद दिलाती है. शादी के बाद एक बेटी के अपने माता-पिता को छोड़कर चले जाने का एहसास उन्हें बहुत ज़्यादा छू गया.

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धड़कन फिल्म का है ये मशहूर गाना

धड़कन में अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी और महिमा चौधरी ने काम किया था. फ़िल्म को धर्मेश दर्शन ने डायरेक्ट किया था. इसका दिल को छू लेने वाला म्यूज़िक नदीम-श्रवण ने बनाया था, और लिरिक्स समीर अनजान ने लिखे थे. फ़िल्म कमर्शियल तौर पर सफल हुई, खासकर इसके यादगार गानों की वजह से. वो असली इमोशन गाने की जान बन गए. इसीलिए “दूल्हे का सेहरा” आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है. यह सिर्फ़ शादी का गाना नहीं है. यह एक ऐसा एहसास है जो पीढ़ियों तक ज़िंदा रहता है.