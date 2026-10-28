हीरामंडी की बिब्बो जान छोड़ो! 90s की इस एक्ट्रेस ने की थी ऐसी गजगामिनी वॉक; देख आज भी डोल जाता है कितनो का जी

Aditi Rao Hydari Gajagamini Walk: संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में अदिति राव हैदरी के गज गामिनी वॉक के चित्रण ने सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और तुलना को जन्म दिया है. यह सीरीज, जो अपने भव्य सेट और शानदार वेशभूषा के लिए जानी जाती है, उसमे अदिति राव हैदरी, जिन्हें बिब्बो जान के नाम से भी जाना जाता है, एक मुजरा सीक्वेंस करती हैं जो वायरल हो गया है. सीरीज में उनके गज गामिनी वॉक की तुलना क्लासिक फिल्म ‘मुगल-ए-आजम’ से मधुबाला के प्रतिष्ठित मोहे पनघट पे नंबर से की जा रही है.

बिब्बो जान ने बनाया सबको दीवाना

वेब सीरीज ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ का प्रीमियर 1 मई को नेटफ्लिक्स पर हुआ. 15 दिनों के बाद भी, अदिति के मुजरा सीन से नेटिज़न्स अभी भी मोहित हैं. इस सीन, खासकर गज गामिनी वॉक ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है. एक इंटरनेट यूज़र ने कमेंट किया, “मैं अदिति का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उसने कमाल कर दिया. वह वहाँ कमाल की थी.” एक और यूज़र ने लिखा, “मधुबाला कोई ट्रेंड डांसर नहीं थीं और 60 के दशक में शूटिंग आज से अलग थी. मधुबाला अपने समय से आगे थीं. अदिति अपने समय में आगे हैं. यही फ़र्क है.”

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क्या है गज गामिनी का अर्थ

‘गज गामिनी’ शब्द कामसूत्र से आया है, जहाँ हाथी तेज़ और बेकाबू सेक्सुअल एनर्जी की निशानी हैं. एक औरत की तुलना मादा हाथी, या हस्तिनी से की जाती है, जो इच्छा की पीक को दिखाती है. यह चित्रण बताता है कि गज गामिनी चाल वाली औरत को पावरफ़ुल और आकर्षक माना जाता है, ये खूबियाँ मधुबाला और अदिति राव हैदरी दोनों ने अपनी-अपनी परफ़ॉर्मेंस में दिखाई हैं.

‘मेरी मधुबाला’-संजय लीला भंसाली

अदिति राव हैदरी ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताया और बताया कि कैसे वह अक्सर उन्हें ‘मेरी मधुबाला’ कहते थे. उन्होंने बताया, “मैं हमेशा यहीं रहना चाहती थी. सिनेमा का जादू और विरासत. एक ऐसे डायरेक्टर के विज़न का हिस्सा बनना जो यह विरासत बनाता है… संजय सर (भंसाली) हम सब जो देखते हैं उससे कहीं आगे देखते हैं और इसीलिए वह जैसा बनाते हैं वैसा बनाते हैं.”

उन्होंने आगे कहा, “जब मैं कैमरे के सामने होती थी तो संजय सर अक्सर मुझसे ‘मेरी मधुबाला’ कहते थे. मुझे लगता था कि वह मुझे प्यार कर रहे हैं और मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं. उन्होंने मुझे उस तरह देखा, मैंने नहीं, और यही उनका जीनियस है. मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया. इसलिए अब असल में यह सुनना कि मैंने मधुबाला को याद किया है, संजय सर का जीनियस है. मधुबाला सिनेमा आइकॉनोग्राफी का एक हिस्सा हैं. यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी है और यह अजीब लगता है.”

उनके कैरेक्टर, बिब्बोजान, को मुश्किल उलझनों का एक बंडल बताया गया है: मोहक, कवि, स्वतंत्रता सेनानी, विश्वासपात्र और विद्रोही. इस मल्टी-डाइमेंशनल रोल ने अदिति को एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी वर्सेटिलिटी दिखाने और दर्शकों से गहरे लेवल पर जुड़ने का मौका दिया है.