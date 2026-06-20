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Bollywood: जब Aamir Khan ने जड़ दिया था ट्विंकल के थप्पड़! कोई और नहीं, अक्षय कुमार ही थे वजह; ‘Mela’ के सेट पर हुआ था खूब हंगामा

90s Bollywood: जैसा की आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के सबसे मशहूर और बेहतरीन जोड़ियों म से एक हैं. वहीँ कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, उन्होंने 2001 में एक दूसरे के साथ बंधन में जुड़ गए थे यानी शादी कर ली थी.

By: Heena Khan | Published: June 20, 2026 1:39:30 PM IST

90s bollywood aamir slapped twinkle
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90s Bollywood: जैसा की आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड के सबसे मशहूर और बेहतरीन जोड़ियों म से एक हैं. वहीँ कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, उन्होंने 2001 में एक दूसरे के साथ बंधन में जुड़ गए थे यानी शादी कर ली थी. लेकिन कहा जाता है कि उस समय ट्विंकल अक्षय के प्यार में इतनी डूबी हुई थीं कि 2000 की फ़िल्म ‘मेला’ के सेट पर भी उनकी ही चर्चा  करती थीं और उनके बारे में ही सोचती रहती थीं.ट्विंकल की इस हरकत से आमिर खान इतना परेशान हो गए थे कि आमिर ने उन्हें लगभग थप्पड़ मार ही दिया था. जानकारी के मुताबिक, ट्विंकल खन्ना ने 2015 में अपनी किताब ‘मिसेज फनीबोन्स’ के लॉन्च के दौरान इस घटना के बारे में बताया.

जब आमिर ने जड़ा था ट्विंकल को थप्पड़ 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विंकल खन्ना का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस घटना की जानकारी दी थी और बताया था कि आमिर ने उन्हें लगभग थप्पड़ मार ही दिया था क्योंकि वो ‘मेला’ के सेट पर अपने पति अक्षय कुमार के बारे में सोच रही थीं. उन्होंने बताया कि वो अक्षय के ख्यालों में खोई हुई थीं और शूटिंग पर ध्यान नहीं दे पा रही थीं, जिससे आमिर खान को बहुत गुस्सा आ गया. और उन्होंने ये कदम उठाया.

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क्यों भड़क उठे थे आमिर 

एक बातचीत में, फ़िल्ममेकर करण जौहर ने आमिर खान से पूछा, “ट्विंकल के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको कभी लगा कि वह एक अच्छी एक्ट्रेस हैं?” जैसे ही एक्टर अपना जवाब सोच रहे थे, ट्विंकल ने बीच में कहा, “नहीं, नहीं. एक बार उन्होंने मुझसे पूछा, ‘तुम क्या कर रही हो? तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम काम पर ध्यान भी नहीं दे रही हो.’ मैंने कहा, ‘मैं अक्षय के बारे में सोच रही हूँ.’ उन्होंने मुझे लगभग थप्पड़ ही मार दिया था. मुझे आज भी याद है, हम कहीं बाहर थे.”

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Tags: 90s Bollywoodaamir khanbollywoodtwinkle khanna
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