74 साल पहले इस एक्ट्रेस की बोल्डनेस से हिली थी फिल्म इंडस्ट्री, फोटोशूट देख लोगों ने बंद कर ली थीं आंखें!

Begum Para Bold Photoshoot: आज की एक्ट्रेसेस अक्सर अपने बोल्ड फोटोशूट की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. बोल्ड फोटोशूट के जरिए एक्ट्रेसेस अपने ग्लैमरस अंदाज़ को सबके सामने दिखाती हैं. आजकल तो ये आम बात है लेकिन अगर हम कहें 1951 में भी एक एक्ट्रेस ने बोल्ड फोटोशूट कराने की हिम्मत की थी तो आप क्या कहेंगे?

जी हां आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही एक्ट्रेस की जिन्होंने 50 के दशक में अपनी बोल्डनेस से सबके छक्के छुड़ा दिए थे. इस एक्ट्रेस का नाम बेगम पारा (Begum Para) था. बेगम पारा को बॉलीवुड की पहली बॉम्बशेल और पिन अप गर्ल कहा जाता है. इन्होंने 1951 में लाइफ मैगज़ीन के लिए एक बोल्ड फोटोशूट करके सबको चौंका दिया था. सफेद साड़ी में सिगरेट के काश लगाते हुए बेगम पारा ने ऐसे पोज़ दिए थे कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं.

बेगम पारा का फ़िल्मी सफर

बेगम पारा ने मात्र 17 साल की उम्र में अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी. 1944 में उन्होंने फिल्म चांद से अपना डेब्यू किया था जिसमें वह एक्टर प्रेम आदिब के साथ दिखी थीं. उन्हें 50 के दशक की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस माना जाता था. डेब्यू फिल्म में ही बेगम पारा ने एक लवमेकिंग सीन देकर भी सनसनी मचा दी थी. चांद के बाद बेगम पारा ने सोहनी महिवाल (1946), ज़ंजीर (1947), मेहंदी (1947) जैसी फिल्मों में काम किया. नील कमल (1947) में वह राजकपूर और मधुबाला के साथ स्क्रीन पर नज़र आईं.

इसके अलावा उन्होंने लैला मजनूं (1953), नया घर (1953) और पहली झलक (1955) जैसी फिल्मों में भी काम किया था. करीब दस साल के फ़िल्मी करियर के बाद बेगम पारा ने दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली थी.शादी के बाद बेगम पारा तीन बच्चों की मां बनीं जिनमें से एक एक्टर अयूब खान हैं. जब 49 साल की उम्र में नासिर खान का इंतकाल हो गया तो बेगम पारा ने तीनों बच्चों को अपने दम पर पाला-पोसा और बड़ा किया.

‘सांवरिया’ थी आखिरी फिल्म

बेगम पारा ने सालों के ब्रेक के बाद 2007 में फिल्म ‘सांवरिया’ से फ़िल्मी परदे पर वापसी की थी. इस फिल्म में वह सोनम कपूर की दादी के रोल में नजर आई थीं. फिल्म की रिलीज के एक साल बाद यानी 2008 में उनका निधन हो गया था.