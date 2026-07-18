72nd National Film Awards: यामी गौतम बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, राजकुमार राव की इस मूवी ने जीता बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड

72nd National Film Awards: 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा हो गई है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार, 18 जुलाई, 2026 को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के विजेताओं की घोषणा की. ये अवॉर्ड जनवरी 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच रिलीज़ हुई फिल्मों के लिए बेस्ट फीचर फिल्म और नॉन-फीचर फिल्म कैटेगरी में दिए जाते हैं. इस साल, राजकुमार राव की फिल्म “श्रीकांत” ने बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड जीता.

यामी गौतम ने “आर्टिकल 370” के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता. इस साल, बॉलीवुड और साउथ इंडिया से एक-एक एक्टर को बेस्ट एक्टर अवॉर्ड के लिए चुना गया. साउथ के ममूटी को यह अवॉर्ड मिला, जबकि बॉलीवुड के कार्तिक आर्यन को यह अवॉर्ड मिला. आइए जानते हैं कि साल 2024 के लिए किन एक्टर्स ने किन कैटेगरी में अवॉर्ड जीता.