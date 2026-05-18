अमिताभ-राजेश की लड़ाई के बीच उभरा ‘तीसरा खिलाड़ी’, जिसने हिला दी थी इंडस्ट्री

Mithun Chakraborty: 70 के दशक में इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की अच्छी पकड़ थी. उनके नाम की गूंज से सिनेमाघरों के बाहर भीड़ बेकाबू हो जाती थी. उसी दौरान दूसरी ओर उभरता हुआ गुस्सैल तेवर वाला एक्टर अमिताभ बच्चन उभर रहा था, जिसने ‘एंग्री यंग मैन’ बनकर परदे का मिज़ाज बदल दिया. राजेश खन्ना के लिए अमिताभ बच्चन के साथ ही एक दूसरा एक्टर भी था, जो उनके लिए मुसीबत बन रहा था. असली हलचल तो तब मची, जब सांवले रंग और चुपचाप मुस्कान वाला एक नौजवान अचानक सुर्खियों में आया.

नेशनल अवॉर्ड जीतकर किया साबित

1976 में Mrigayaa से नेशनल अवॉर्ड जीतकर उसने साबित किया कि वह सिर्फ चेहरा नहीं, हुनर भी है. इसके कुछ साल बाद, जब वही शख्स चमकती रोशनी, तेज़ बीट्स और थिरकते कदमों के साथ ‘Disco Dancer’ बनकर उभरा तो सिनेमा हॉल सिर्फ फिल्म नहीं, एक फिनॉमेनन देखने लगे. वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती थे. डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री ने स्टारडम की शतरंज पर नई चाल चल दी. सवाल उठने लगे… क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड था या सुपरस्टार के ताज पर मंडराता असली खतरा?

डांसिंग स्टाइल, सांवले रंग के कारण फेमस हुए मिथुन

बता दें कि राजेश खन्ना के दौर में अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के रूप में पहचान बन रहे थे. इसी बीच मिथुन चक्रवर्ती अपनी डांसिंग स्टाइल और सांवले रंग के साथ ‘डिस्को’ अवतार में उभर रहे थे. मिथुन ने ‘डिस्को डांसर’ जैसी फिल्मों से कामगार वर्ग के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की, जो पहले राजेश खन्ना के नाम हुआ करता था.

असुरक्षित महसूस करने लगे थे राजेश खन्ना

उस दौरान ये कहा जाने लगा था कि अमिताभ बच्चन और मिथुन के आने के कारण राजेश खन्ना इंडस्ट्री में खुद को काफी असुरक्षित महसूस करने लगे थे. मिथुन चक्रवर्ती के इंडस्ट्री में आ जाने से भी राजेश खन्ना को काफी असहज महसूस हुआ था. 1982 में आई डिस्को डांसर फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती काफी फेमस हुए. इस फिल्म में राजेश खन्ना ने कैमियो किया था. इस फिल्म के बाद मिथुन बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स की लिस्ट में आ गए. उसी समय से राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ने लगा था.

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