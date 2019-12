बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. 66वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 का आयोजन आज दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया है. इस समारोह में बॉलीवुड के खई स्टार्स ने शिरकत की, जिसमें अक्षय कुमार, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना और फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली समेत साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश भी बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आईं. सभी की फोटोज सोश मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इसके समारोह के दौरान फिल्म की कैटेगरी में 31 और नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में 23 अवॉर्ड दिए जा रहे हैं. इसके तहत बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट प्रोडक्शन, सामाजिक संदेश, गायक, गीत और गीतकार की श्रेणियों में नामांकन किए जा रहे हैं.

जानकारी के लिए बात दें कि हर साल विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किए जाते हैं. इन पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने जीता है और बेस्ट एक्टर का खिताब आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को दिया दया है. वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड अंधाधुन को मिला है. श्रीराम राधवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और तब्बू मुख्य किरदार में थे. इसके अलावा फिल्म पद्मावत को बेस्ट कोरियॉग्रफी और संजय लीला भंसाली को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का खिताब मिला है.

इसके अलावा अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फालके अवॉर्ड से नवाजा जाना था, लेकिन खराब सेहत के चलते वो इस समारोह का हिस्सा नहीं बन पाए, जिसको लेकर मेगास्टार ने एक ट्वीट भी किया और उसमें लिखा बुखार से पीड़ित हूं. यात्रा नहीं कर सकता. दिल्ली में कल (23 दिसंबर) होने वाले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा. इसके साथ ही अक्षय कुमार को भी फिल्म पैडमैन के लिए सोशल इश्यू बेस्ड बेस्ट मूवी के खिताब से नवाजा गया.

Down with fever .. ! Not allowed to travel .. will not be able to attend National Award tomorrow in Delhi .. so unfortunate .. my regrets .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 22, 2019

Best Actor (Feature Films Section) goes to @vickykaushal09 for #URI: The Surgical Strike for effectively conveying a realistic character of an army officer. #NationalFilmAwards pic.twitter.com/J39YnXGugd — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

Best Actor (Feature Films Section) goes to @ayushmannk for #Andhadhun for his powerful execution of a complex role of ‘now blind & now not blind’ character.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/dIQXYgKVKe — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

Shashwat Sachdev receives the #NationalAward for Best Music Direction (Background Music) for #URI: The Surgical Strike The background score excels in providing the right atmosphere for the film.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/k0l7Bx2Oij — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

वहीं फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में दमदार परफॉर्मेंस के लिए विक्की कौशल को भी बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से नवाजा गया. इसके अलावा साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश को उनकी फिल्म महानती के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और सुरेखा सीकरी को फिल्म बधाई हो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि बाल कलाकारों मास्टर रोहित, मास्टर समीप सिंह रनौत, मास्टर ताल्हा अरशद और मास्टर श्रीनिवास को भी अवॉर्ड दिया गया.

#SanjayLeelaBhansali receives the #NationalAward for Best Music Direction for #Padmaavat All the songs lift the mood of the film and give a different dimension to the narrative.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/OaNwKHCxuw — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

Special Jury Award at 66th #NationalFilmAwards goes to 13 actors of Gujarati film #Hellaro for the ability of a group of rural women characters, acting as a unit, to bring about social transformation while taking the audience through emotional catharsis. pic.twitter.com/yXOefkPj9P — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

Award for Best Hindi Film (Feature Films Section) goes to #Andhadhun The film is a judicious mix of intrigue and creativity.#NationalFilmAwards pic.twitter.com/IyWXZ6AaBg — PIB India (@PIB_India) December 23, 2019

