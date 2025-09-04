5 September Teachers Day: बॉलीवुड की वो हॉट टीचर्स, जिन पर आया स्टूडेंट का दिल, तीसरी का पढ़ाने का तरीके था सबसे अलग

Teachers Day 2025: भारत में हर साल 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार भारत में दूसरे राष्ट्रपति के साथ ही एक महान शिक्षक दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया गया था और तब से लेकर आज तक हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करने की परंपरा जारी है। 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन हर कोई अपने चहीते टीचर को याद करते है और इस दिन की बधाई भी देते हैं। वहीं कई लोग अपने फेवरेट टीचर की कोई न कोई बात को याद करके मुस्कुराते हैं।

बॉलीवुड की सबसे हॉट और सेक्सी टीचर्स

ऐसे में बॉलीवुड इस मामले में कैसे खूद को पिछे रख सकता है? बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में शिक्षक और छात्र के बीच का खास रिश्ता दिखाया गया हैं, क्योंकि हो ना हो बचपन में हर किसी को अपनी किसी ना किसी टीचर पर क्रश होता है, फिर भले ही वो बच्चों की नदानी हो। ऐसी ही कुछ बॉलीवुड फिल्मों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनमें एक्ट्रेसेस ने हॉट टीचर का किरदार निभाया है और स्टूडेंटस भी उनकी खूबसूरती देख अपने टिचर्स पर दिल हार बैठे हैं। तो चलिए जानते हैं बॉलीवुड की सबसे हॉट और सेक्सी टीचर्स के बारे में

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen)

2024 में रिलीज हुई शाहरुख खान (Shahrukh khan) की फिल्म ‘मैं हूं ना’ (Main Hoon Na) में सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) ने एक कॉलेज टीचर का किरदार निभाया था, जो बेहद खूबसूरत थी और कॉलेज में सेक्सी साड़ी पहनकर आती थी। इस फिल्म मे स्टूडेंट का किरदार निभा रहे शाहरुख खान उन पर फिदा हो गए थे और अपना दिल दे बैठे थे। वही ऐसी टीचर अगर किसी कॉलेज में होती हैं, तो वहां के स्टूडेंट्स का वही हाल होता

ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan)

साल 2005 में आई फिल्म ‘शब्द’ (Shabd) में ऐश्वर्या राय बच्चन ने टीचर का किरदार निभाया था और फिल्म में हर कोई उनकी खूबसूरती पर फिदा था। फिल्म ‘शब्द’ में ऐश्वर्या राय का किरदार ब्यूटी विद द ब्रेन का अच्छा खासा उदाहरण थी। यह शादनाद फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी और इस फिल्म के बाद से सभी लोग ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड की हॉट टीचर्स में से एक मानते हैं।

चित्रांगदा सिंह (Chitrangada Singh)

बॉलीवुड की सबसे सेक्सी एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह (Chitrangada Singh) का नाम भी बॉलिवुड की हॉट एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं। चित्रांगदा साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म ‘देसी बॉयज’ (Desi Boyz) में एक टीचर का किरदार निभाया था और उनके स्टूडेंट का किरदार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने निभाया था, जिनका उन्हें देख ईमान डोल गया था और उन्हें उससे प्यार हो गया था। फिल्म ‘देसी बॉयज’ में चित्रांगदा सिंह का अक्षय कुमार को पढाना का अंदाज बेहद यूनिक और सेक्सी था

4 करीना कपूर (Kareena Kapoor)

करीना कपूर भी बॉलीवुड की हॉट टीचर में से एक है, उन्होंने फिल्म ‘कुर्बान’ (Kurbaan) में टीचर का किरदार निभाया था और इस फिल्म उनके लुक की जितनी तारिफ की जाए उनती कम हैं। ऐसी खूबसूरत टिचर देख तो कोई भी अपनी कलास मिस ना करें। फिल्म ‘कुर्बान’ में करीना कपूर (Kareena Kapoor) के साथ सैफ अली खान (Saif Ali Khan) नजर आए थे।

5 सिमी ग्रेवाल (Simi Garewal)

1970 में रिलीज हुई फिल्म मेरा नाम जोकर की हॉट टिचर मैडम मेरी तो सबको याद ही होगी, जिसे देख राजू दिवाना हो गाया था। राजू के साथ साथ इस टीचर का जादू पूरे बॉलीवुड पर छा गाया था. इसलिए 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन मैडम मेरी को जरूर याद किया जाता हैं।