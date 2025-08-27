OTT प्लेटफॉर्म्स पर इस हफ्ते कर रही ये 5 वेब सीरीज राज, बनी ऑडियंस की ऑल टाइम फेवरेट

Must Watch Web Series Streaming on OTT Platforms: आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) पर दर्शकों की पसंद हर हफ्ते बदलती रहती है। कभी कोई नई वेब सीरीज रिलीज होते ही तहलका मचा देती है, तो कभी पुराने सीजन का जादू दर्शकों को बांधे रखता है। इस हफ्ते भी कुछ खास वेब सीरीज ने ऑडियंस के दिलों में जगह बनाई है। इन सीरीज में सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री का जबरदस्त मेल है, जो दर्शकों को बांधे रखने में पूरी तरह सफल रही हैं। ओरमैक्स (Ormax) ने इस हफ्ते की टॉप 5 वेब सीरीज की लिस्ट जारी की है। आइए जानते हैं कौन-सी सीरीज किस पोजिशन पर छाई रही और क्यों इनकी चर्चा हर जगह हो रही है।

सारे जहां से अच्छा (नेटफ्लिक्स)

इस हफ्ते नंबर 1 पोजिशन पर है नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज “सारे जहां से अच्छा”। प्रतीक गांधी, सनी हिंदुजा और रजत कपूर जैसे शानदार कलाकारों से सजी यह सीरीज दर्शकों को जासूसी की उस दुनिया में ले जाती है, जहाँ हर कदम खतरे से भरा होता है। यह सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें जासूसों की मुश्किल भरी जिंदगी को दिखाया गया है। सीरीज में दिखाया गया है कि देश की सुरक्षा के लिए कैसे जासूस अपनी पहचान, अपनी भावनाएँ और कभी-कभी अपना जीवन भी दांव पर लगा देते हैं। रिलीज़ के कुछ ही दिनों में इस सीरीज को 28 लाख से ज्यादा बार देखा गया, जो इसकी पॉपुलैरिटी का सबूत है। रोमांच और असलियत का अनोखा संगम इसे इस हफ्ते की सबसे पसंदीदा सीरीज बना देता है।

Wednesday सीजन 2 (नेटफ्लिक्स)

दूसरे नंबर पर जगह बनाई है मशहूर अमेरिकी सुपरनैचुरल मिस्ट्री सीरीज Wednesday के दूसरे सीजन ने। इसके पहले सीजन को दुनियाभर से जबरदस्त रिस्पांस मिला और इसी वजह से इसके दूसरे सीजन का इंतजार काफी बेसब्री से किया जा रहा था। सीरीज की कहानी एक रहस्यमयी और डार्क वर्ल्ड को दिखाती है, जहाँ हर किरदार अपने साथ कोई राज छुपाए बैठा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके दूसरे सीजन को अब तक 24 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, जो साबित करता है कि Wednesday का क्रेज अब भी दर्शकों पर पूरी तरह हावी है।

सलाकार (जियो हॉटस्टार)

तीसरे नंबर पर है नवीन कस्तूरिया स्टारर थ्रिलर सीरीज सलाकार। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है फारूक कबीर ने, और इसमें मौनी रॉय मुख्य भूमिका निभा रही हैं। कहानी में भरपूर सस्पेंस और इमोशन का तड़का है। दर्शकों को इसमें रहस्य और रोमांच से भरे कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं, जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। सलाकार को इस हफ्ते तक 22 लाख से ज्यादा बार देखा गया, और यही वजह है कि यह सीरीज तेजी से वायरल हो रही है। थ्रिलर के शौकीनों के लिए यह एक शानदार चाइॅयस है।

अंधेरा(आमेजन प्राइम वीडियो)

चौथे स्थान पर है आमेजन प्राइम वीडियो की हॉरर सीरीज अंधेरा हैं। इस सीरीज में प्राजक्ता कोली, प्रिया बापत, करणवीर मल्होत्रा, सुरवीन चावला और वत्सल सेठ जैसे शानदार कलाकार नजर आते हैं। नाम के मुताबिक, यह सीरीज आपको डर और रहस्य की दुनिया में ले जाती है। डरावने माहौल, शानदार एक्टिंग और सस्पेंस से भरपूर कहानी इसे खास बनाती है। अब तक इसे 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। अगर आप हॉरर और थ्रिलर पसंद करते हैं, तो अंधेरा आपके वीकेंड का परफेक्ट साथी हो सकता है।

मायासभा: राइज़ ऑफ़ द टाइटन्स (सोनीलिव)

पांचवें नंबर पर जगह बनाई है तेलुगू सीरीज मायासभा: राइज़ ऑफ़ द टाइटन्स ने। इसे डायरेक्ट किया है देव कट्टा ने, और यह सीरीज पूरी तरह से एक पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित है। कहानी राजनीति की चालों और सत्ता के खेल को बखूबी दिखाती है। इसमें शक्ति, षड्यंत्र और महत्वाकांक्षा का दिलचस्प मिश्रण है, जो दर्शकों को कहानी से जोड़े रखता है। इस सीरीज को अब तक 18 लाख से ज्यादा बार देखा गया है, और धीरे-धीरे यह दक्षिण भारतीय दर्शकों से निकलकर पूरे देश में लोकप्रिय हो रही है।