वो फिल्में जिनके असली Intimate Scene ने मचाया हंगामा, बेड सीन ने Censor Board को भी हिला दिया
वो फिल्में जिनके असली Intimate Scene ने मचाया हंगामा, बेड सीन ने Censor Board को भी हिला दिया

Real Sex In Movies: हॉलीवुड जगत में कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस और रियल ऑन-स्क्रीन इंटिमेसी से तहलका मचा दिया. इस फिल्मों में रील और रियलिटी की लाइन मिटा दी गई, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ना तय है. वहीं, सेंसर बोर्ड भी इन फिल्मों के सीन्स देखकर हैरान रह गया था.

By: Shraddha Pandey | Published: September 17, 2025 4:41:41 PM IST

Real Intimate Scenes
Real Intimate Scenes

Movies With Real Intimacy: सिनेमा हमेशा से इमोशन्स, पैशन और रियलिस्टिक अप्रोच का आईना रहा है. लेकिन, कुछ फिल्में ऐसी भी बनीं जिन्होंने अपनी बोल्डनेस और रियल इंटिमेसी से दर्शकों को चौंका दिया. इन फिल्मों ने स्क्रीन पर वो हकीकत दिखाई, जो आमतौर पर कैमरे के पीछे रह जाती है.

इन कहानियों ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) की सीमाओं को तोड़ा बल्कि दर्शकों के लिए ‘रियल बनाम रील’ का फर्क भी धुंधला कर दिया. आइए जानते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में, जिनमें ऑन-स्क्रीन सेक्स सीन बिल्कुल असली थे और आज भी चर्चा का हिस्सा हैं.

• Love Actually Sucks (2011)

हांगकांग की इस बोल्ड फिल्म ने रिश्तों और सेक्सुअल इमोशन्स को बेहद रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया. यहां पैशन के साथ-साथ रिश्तों के बीच कॉम्प्रोमाइजेज भी उभरकर सामने आती है.

• Sweet Movie (1974)

विवादों में घिरी इस फिल्म ने अपने रियल और ग्राफिक सीन से तहलका मचा दिया. निर्देशक ने इसमें लव और पॉलिटिक्स को जोड़कर समाज की कटु सच्चाई को दिखाया.

• Scarlet Diva (2000)

मोनिका बेलुची की इस फिल्म में कई सीन इतने रियल लगे कि दर्शक सच्चाई और एक्टिंग के बीच फर्क ही भूल गए. यह फिल्म एक्ट्रेस की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी पर गहरी चोट करती है.

• Through the Looking Glass (1976)

यह फिल्म अपनी डार्क और इंटेंस स्टोरी के लिए जानी जाती है. इसमें दिखाए गए सीन की रियलिस्टिक इंटिमेसी ने इसे कल्ट क्लासिक बना दिया.

• In the Realm of the Senses (1976)

जापानी फिल्म, जिसने पैशन और ऑब्सेशन को इतना रियल दिखाया कि कई देशों में बैन हो गई. इसे अब तक की सबसे चर्चित बोल्ड फिल्मों में गिना जाता है.

