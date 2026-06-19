इस थ्रिलर फिल्म को नहीं डगमगाएगा पाई टीवीएफ की कोई सीरीज, 5 एपिसोड के साथ दबदबा बरकरार

Sapne vs Everyone Series: टीवीएफ की अधिकतर वेब सीरीज ने ओटीटी पर रिलीज होने के बाद धमाल मचाया. टीवीएफ अपने अलग अंदाज और अलग कहानियों के साथ लोगों को एंटरटेन करता रहता है. अब एक टीवीएफ सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली सीरीज बन गई है. हैरानी की बात ये है कि इसका हर एपिसोड को हाइएस्ट रेटिंग मिली. इस सीरीज का दूसरा सीजन हाल ही में रिलीज हुआ है, जो ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखने वाली सीरीज बन गई है.

अंबरीश वर्मा ने लिखी कहानी

हम बात कर रहे हैं, सपने वर्सेज एव्रीवन सीजन 2 की. अंबरीश वर्मा ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है. टीवीएफ की इस सीरीज की कहानी भी अंबरीश वर्मा ने ही लिखी है. इसका पहला सीजन 2023 में रिलीज हुआ था, जिसमें 5 एपिसोड थे. इसको IMDb पर 9 से ज्यादा रेटिंग मिली थी.

तीन साल बाद रिलीज हुआ दूसरा पार्ट

तीन साल बाद मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट को रिलीज किया. ये मई 2026 में रिलीज हुआ. इस सीरीज ने पहली वाली से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. इसने रिलीज के बाद पूरी दुनिया में चर्चा बटोरी. ये दुनिया की हाइएस्ट रेटिंग वाली वेब सीरीज बन गई है. इसके हर एपिसोड को 9.7 से ऊपर रेटिंग मिली है.

दुनिया का सबसे ज्यादा रेटिंग वाला शो

बता दें कि इसके पहले सीजन के पहले एपिसोड को 9.4 रेटिंग मिली. दूसरे एपिसोड को 9.5 रेटिंग मिली. तीसरे एपिसोड को 9.6 रेटिंग मिली. चौथे एपिसोड को 9.6 रेटिंग मिली और पांचवें एपिसोड को 9.7 रेटिंग मिली थी. वहीं इसके दूसरे सीजन ने पहले से ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की. इस सीजन के सभी एपिसोड्स को 9.7 रेटिंग मिली है.

क्या है सपना वर्सेज एव्रीवन की कहानी?

सपने वर्सेज एव्रीवन की कहानी की बात करें, तो ये कहानी सपनों के लिए जुनूनी दो शख्स की है. इस सीरीज में उनके संघर्ष, कठोर सिस्टम और सफलता की भारी कीमत दिखाई गई है. इस सीरीज में परमवीर सिंह चीमा और अंबरीश वर्मा हैं. परमवीर सिंह चीमा एक साधारण और ईमानदार थिएटर कलाकार हैं, जो मुंबई की बेरहम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं. वहीं अंबरीश वर्मा रियल एस्टेट सेल्समैन हैं, जिसे सेल्स गॉड कहा जाता है. वो दिल्ली के रसूखदार इलाकों में काम करता है. वो अपने पिता की बेइज्जती और परिवार के साथ हुए धोखे का बदला लेता है.