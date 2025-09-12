Home > मनोरंजन > ओटीटी > OTT पर मौजूद 5 वेब सीरीज, जिनमे भर-भर कर हैं SEX और Intimate Scene, देखने से पहले ध्यान रहे कमरे में अकेले हो और कुंडी लगी हो

Best Web Series Full Of Sex And Intimate Scenes: यहां आपको 5 ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें SEX और Intimate Scene भर-भर कर दिए गए हैं और इन वेब सीरीज में एक्ट्रेसेस अपनीशर्म- हया का घूंघट उतार फेंक चुके हैं और हद से ज्यादा बेकाबू नजर आ रही हैं।

By: chhaya sharma | Last Updated: September 12, 2025 11:52:13 PM IST

5 Best Web Series Full Of Sex And Intimate Scenes
5 Best Web Series Full Of Sex And Intimate Scenes

Web Series Who Full Of Intimate And Sex Scenes: ओटीटी पर गंदे और अश्लील कंटेंट की कोई कमी नहीं है, यहा पर आपको ऐसी फिल्मे मिलेगी, जिसे थिएटर पर सेंसर बोर्ड ने रिलीज करने से भी मना कर दिया हैं। ऐसे में अगर आप भी रात के समय कमरे में कुछ ऐसा इंट्रेस्टिंग देखना चाहते हैं, तो आप यहां लिस्ट की गई बोल्ड कंटेंट वाली फिल्मों और वेब सीरीज को देख सकते हैं, जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस ने अपनी बेशर्मी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है और हंद से ज्यादा बोल्ड सीन दिए हैं। ओटीटी पर अवेलेबल इन बेस्ट वेब सीरीज में SEX और Intimate Scene भर-भर कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं लिस्ट

मस्तराम (Mastram) 

न्यूडिटी और सेक्स से भरी ये वेब सीरीज “मस्तराम” (Mastram) साल 2020 में ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर MX Player पर रिलीज हुई थी और इस काफी ज्यादा देखा गया था। ऑटीटी पर खूब धमाल मचाने वाली इस सीरीज में एक्ट्रेस ने अपनी हदें पार कर दी थी और एक से बढ़कर एक बोल्ड और SEX Scene दिए थे। अगर आप इसे देखना चाहते है, तो अकेले कमरे में ही देखें। 

गंदी बात (Gandi Baat)

एकता कपूर के ऑल्ट बालाजी (Alt Balaji) ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज “गंदी बात” (Gandi Baat) भी इस लिस्ट में शुमार है। इस वेब सीरीज में भर-भर कर Intimate Scene दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप इस सीरीज को किसी के भी साथ नहीं देख सकते हैं। इस वेब सीरीज ने रिलीज होने के बाद काफी बवाल मचाया था। 

बेकाबू (Bekaaboo) 

इंटीमेट और Sex Scene से भरी से सीरीज “बेकाबू” (Bekaaboo) अब तक की सबसे बोल्ड वेब सीरीज में से एक है। इस सीरीज के दो सीजन है और दोनों ही बेहद धांसू हैं, जियो सिनेमा (Jio Cinema) पर आसानी से देख सकते हैं। ध्यान रहे की आप अकेले हो और कमरा बंद हो।   

वर्जिन भास्कर (Vergin Bhasker)

बिग बॉस ओटीटी फेम जिया शंकर और अनंत वी शंकर की यह वेब सीरीज “वर्जिन भास्कर” (Vergin Bhasker) काफी ज्यादा पॉपुलर है और अश्लीलता भरे कंटेंट की इसमें कोई कमी नहीं है। एक्ट्रेस ने इस वेब सीरीज में ऐसे बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए हैं, जिसे देख आपको मजा आने वाला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Zee5) पर आप इस वेब सीरीज “वर्जिन भास्कर” को आसानी से देख सकते है। 

लस्ट स्टोरीज (Lust Stories) 

रिलीज से पहले ही तुफान खड़ा कर देने वाली वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज  (Lust Stories) बोल्ड कंटेंट से भारी है और इसमें इंटीमेट और SEX Scene की कोई कमी नहीं हैं। कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर जैसी एक्ट्रेसेज ने इस वेब सीरीज में हद से ज्यादा बोल्ड सीन दिए है, जिनके वीडियो क्लिप अभी भी इंटरनेट पर हॉट टॉपिक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix)  पर आप इस वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज को आसानी से देख सकते है। 

Tags: Bekaaboobest web seriesgandi baatMastramSeries Full Of Sex And Intimate ScenesVergin Bhasker
