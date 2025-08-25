Home > मनोरंजन > हैवानियत की हदें पार कर चुके क्रिमिनल्स पर बनी हैं ये फिल्में और वेब सीरीज, देख काप उठंगें आप और घर से निकलने पर लगेगा डर

हैवानियत की हदें पार कर चुके क्रिमिनल्स पर बनी हैं ये फिल्में और वेब सीरीज, देख काप उठंगें आप और घर से निकलने पर लगेगा डर

5 Best Web Series And Movie Must Watch: हम आपके लिए लाए हैं यहां 5 बेस्ट वेब सीरीज और मस्ट वॉच फिल्में, जो सच्ची घटना वाले क्राइम जैसे मर्डर और रेप केस पर आधारीत है, जिनमें क्रिमिनल्स ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। इन बेस्ट वेब सीरीज और मस्ट वॉच फिल्मों को आप नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ऑटीटी (Ott) एप्स पर अवेलेबल है।

Published By: chhaya sharma
Published: August 25, 2025 18:05:01 IST

5 Best movies and web series are based on crime like rape or muder
5 Best movies and web series are based on crime like rape or muder

5 Best Web Series And Movie Must Watch: ऑटीटी (Ott) पर आपको हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता हैं, फिर चाहे आपको बोल्ड और इंटीमेंट सीन्स वाली सीरीज देखनी हो या फिर सस्पेंस, क्राइम और थ्रिलर वाली फिल्म देखनी हो। ऐसे ही हम आपके लिए लाए हैं ऐसी बेस्ट वेब सीरीज और मस्ट वॉच फिल्में, जो सच्ची घटना पर अधारीत क्राइम जैसे मर्डर और रेप केस पर आधारीत है, जिनमें क्रिमिनल्स ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। इन बेस्ट वेब सीरीज और मस्ट वॉच फिल्मों को देख आप डर से काप उठेंगे और घर से निकलने के बारे में भी 4 से 5 बार सोचेंगे। तो चलिए जानते हैं उन सीरीज के नाम 

‘दिल्ली क्राइम’ (Delhi Crime)

2012 में हुए दिल्ली के निर्भया रेप केस पर बनी वेब सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ (Delhi Crime) की कहीना बेहद भयानक और दर्दनाक है। इस सीरीज में हैवानियत की हदें पार कर चुके क्रिमिनल्स को बेहद बखूबी से दिखाया गया है।इस बेस्ट वेब सीरीज में  शेफाली शाह ने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है, जिसमे सबका दिन जीता। ‘दिल्ली क्राइम’ वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं। 

‘सेक्टर 36’ (Sector 36) 

साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म “सेक्टर 36” (Sector 36) 2006 नोएडा में नोएडा के निठारी गांव में हुई  वास्तविक हत्याओं पर आधारित है, जिसमें अपहरण, नरभक्षण और अन्य भयावह अपराध शामिल थे। इस केस के क्रिमिनल ने अपनी हैवनियत से सबको डरा कर रख दिया था, जो फिल्म में बखुबी ढ़ंग से दिखाया गया है। फिल्म में ऐसे ऐसी सीन्स दिए गए है, जिसे देख आप भी डर से काप उठेंगे। इस मस्ट वॉच फिल्म “सेक्टर 36” को आप नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं।

“इंडियन प्रिडेटर” (Indian Predator)

2022 में रिलीज हुई वेब सीरीज “इंडियन प्रिडेटर” (Indian Predator) सच्ची घटना पर आधारित है जिसके दो सीज़न हैं: “द डायरी ऑफ़ ए सीरियल किलर” और “द बुचर ऑफ़ डेल्ही”। “द डायरी ऑफ़ ए सीरियल किलर” राजा कोलंदर नामक एक नरभक्षी सीरियल किलर की कहानी है जो 15 से ज़्यादा लोगों की मौत का ज़िम्मेदार है। वहीं “द बुचर ऑफ़ डेल्ही” चंद्रकांत झा नामक सीरियल किलर की कहानी है, जिसने 2006-2007 में तिहाड़ जेल के बाहर नकली नोटों के साथ तीन कटे हुए पीड़ितों को छोड़ दिया था। इन सीरियल किलर ने क्राइम ने बेहद खौफनाक तरीके से मर्डर किए थे।  इस मस्ट वॉच फिल्म “इंडियन प्रिडेटर” को आप नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं। 

रहस्य (Rahasya: Who Killed Ayesha Mahajan 2015)

फिल्म रहस्य 2015 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी मर्डर केस पर आधारित है।  फिल्म में मां-बाप की मनोस्थिति को दिखा है, जिन्होंने न केवल अपनी एकमात्र संतान को खोया बल्कि पिता पर यह आरोप भी लगा है कि उस ने ही अपनी बेटी की हत्या भी की है। यह फिल्म रियल लाइफ पुलिस इनवेस्टिगेटर सुनील पारस्कर के दृष्टिकोण से दिखाई गई है और यह किरदार केके मेनन ने निभाया है। फिल्म की कहानी थ्रिलर से भरी है, जो आपको हैरान कर देगी और इसे देख आपकी रूह भी काप उठेगी। 

“आर्टिकल 15” (Article 15)

2019 में रिलीज हुई फिल्म ‘आर्टिकल 15’ (Article 15) की कहानी साल 2014 में यूपी में हुए बदायूं गैंगरेप और डबल मर्डर केस पर आधारित है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। यहां जाति व्यवस्था हावी थी, जिस वजह से ऊंचे तबके के लोग निचले तबके की बहू-बेटियों पर अपना हक समझते थे। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, कुमुद मिश्रा, मनोज पाहवा, जीशान अयूब, सयानी गुप्ता और ईशा तलवार ने अहम भूमिका निभाई थी। इस मस्ट वॉच फिल्म “आर्टिकल 15” को आप नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं। 

Tags: 5 Best moviesBest moviesdelhi crimemovies are based on murdermovies are based on real criminalsweb seriesweb series are based on real criminalsweb series on crime
