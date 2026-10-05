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418 Hindi Trailer Review: मंजुलिका नहीं, अब डराएगी ‘देविका’, ‘418’ फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज; जानें कब सिनेमाघरों में आएगी मूवी

418 Movie Hindi Trailer Review: साउथ डायरेक्टर प्रशांत नील की आगामी फिल्म '418' का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर में ‘देविका’ नाम की चुड़ैल सबको डराती नजर आ रही है. फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफी डरा रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 5, 2026 2:44:11 PM IST

418 फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज
418 फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज


प्रशांत नील की हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘418’ का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म में सुपरनैचुरल डर, रहस्य और रोमांच देखने को मिल रहा  है. कीर्तन नादगौड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में देविका नाम की भूत अपनी पायल की छन-छन से ऑडियंस को डराती नजर आ रही है. देखें ट्रेलर. 

कैसा है फिल्म की ट्रेलर?

ट्रेलर की शुरुआत एक वॉचमैन की कहानी से होती है, जो हॉन्टेड घर के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताता है. कहानी 18 साल के विवेक के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां धीरे-धीरे सच और वहम का फर्क मिटने लगता है. इसके बाद 15 साल से बंद VIMS बिल्डिंग को दोबारा खोला जाता है. यहां मौजूद कमरा नंबर 418 कई रहस्यों से पर्दा उठाता है. ट्रेलर में देविका की एंट्री के साथ कहानी और भी डरावनी हो जाती है और फिल्म सुपरनैचुरल हॉरर का रूप ले लेती है. इसमें देविका अपनी पायल की छन छन से डराती दिखती है.  ट्रेलर में खून-खराबा और खून-खराबे वाले सीन भी हैं, जिससे लगता है कि फिल्म ज़्यादा डार्क और इंटेंस हॉरर एक्सपीरियंस दे सकती है.

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फिल्म के बारे में 

फिल्म में चैत्र अचार के साथ सूर्य राज, चरण लक्काराजू और प्रीति पगडाला अहम भूमिकाओं में हैं. प्रीति ‘पतंग’ और सोशल मीडिया के जरिए भी पहचान बना चुकी हैं. दिनेश दिवाकरन ने सिनेमैटोग्राफी और वेंकी जीजी फिल्म के संगीत के काम को संभाला है. फिल्म ‘418’ को CBFC से ‘A’ सर्टिफिकेट मिला है. 

कब रिलीज होगी फिल्म?

प्रशांत नील की यह फिल्म दशहरे के मौके पर 23 अक्टूबर को रिलीज होगी. इसे पैन इंडिया स्तर पर रिलीज किया जा रहा है, यानी दर्शक इसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में देख सकेंगे.

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Tags: 418 Hindi Movie418 Hindi Trailer Review418 Movie Trailer418 Trailer Review
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