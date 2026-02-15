Cinema Special: बॉलीवुड की ये 4 फिल्में बनीं एक ही टाइटल पर, तीन रहीं सुपरहिट और एक रह गई पीछे

cinema special: हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब एक ही टाइटल पर अलग-अलग दौर में फिल्में बनाई गईं. लेकिन ‘अंदाज़’ नाम एक ऐसा उदाहरण है, जिसने चार पीढ़ियों तक पर्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. 1949, 1971, 1994 और 2003—इन चार अलग-अलग वर्षों में इस नाम से फिल्में रिलीज हुईं. दिलचस्प बात यह रही कि तीन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की, जबकि 1994 में आई फिल्म औसत साबित हुई.

1949: जब ‘अंदाज़’ बना ट्रेंडसेटर

सबसे पहले आई अंदाज उस दौर के बड़े सितारों से सजी इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया. कहानी, संगीत और अभिनय—तीनों ने मिलकर इसे बड़ी हिट बना दिया. आज भी इसे क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है.

1971 में फिर चला ‘अंदाज़’ का जादू

करीब दो दशक बाद अंदाज रिलीज हुई. बदलते समय और नए दर्शकों के बीच भी इस टाइटल ने अपनी पकड़ बनाए रखी. दमदार स्टारकास्ट और यादगार गीतों की बदौलत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और हिट साबित हुई.

1994: उम्मीदें बड़ी, नतीजा औसत

नब्बे के दशक में आई अंदाज से काफी उम्मीदें थीं. हालांकि फिल्म ने ठीक-ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन यह बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई. कुछ गाने लोकप्रिय हुए, मगर फिल्म कुल मिलाकर औसत श्रेणी में रही.

2003: नए दौर में फिर सुपरहिट

2003 में रिलीज हुई Andaaz ने एक बार फिर इस नाम को बुलंदी पर पहुंचा दिया. नई स्टारकास्ट, ताजगी भरी कहानी और हिट संगीत ने इसे उस साल की बड़ी सफल फिल्मों में शामिल कर दिया. इसने साबित किया कि मजबूत कंटेंट हो तो पुराना टाइटल भी नई पीढ़ी को आकर्षित कर सकता है.

क्यों खास है ‘अंदाज़’ का सफर?

एक ही नाम से चार फिल्मों का बनना अपने आप में अनोखी बात है. उससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि अलग-अलग दौर और स्टारकास्ट के बावजूद तीन फिल्मों ने बड़ी सफलता पाई. यह दिखाता है कि टाइटल से ज्यादा मायने कहानी, संगीत और दर्शकों से जुड़ाव का होता है.