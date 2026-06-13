370 rs Biryani Controversy: ‘मैं बहक गया था…’ ₹370 बिरयानी विवाद पर प्रणित मोरे ने मांगी माफी; मौका देने की गुजारिश की

Pranit More Apology: ‘₹370 बिरयानी विवाद’ को लेकर हर तरफ काफी बवाल देखने को मिल रहा है. वायरल वीडियो को लेकर हुए भारी बवाल के बाद स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है. उन्होंने वीडियो शेयर कर अपनी गलती को माना और सभी लोगों से माफी मांगी है. साथ ही उन्होंने लोगों के गुस्से को भी जायज बताया है. उन्होंने माना कि शो के दौरान उनसे काफी बडी भूल हुई है. बता दें कि, वीडियो वायरल होने के बाद प्रणीत को लोगों का भारी गुस्सा झेलना पडा था. ‘₹370 बिरयानी विवाद’ सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दोनों के खिलाफ समय जारी किया है. वहीं टिप्पणी करने वाले हिमांशू जांगडा और प्रणीत पर FIR भी दर्ज की गई.

प्रणीत मोरे ने मांगी माफी

वायरल क्राउडवर्क क्लिप का जिक्र करते हुए प्रणित ने कहा कि बातचीत के दौरान ऑडियंस मेंबर ने कई अपमानजनक बातें कहीं. हालांकि, क्योंकि भीड में लोग हंस रहे थे, इसलिए वह बीच-बचाव करने के बजाय बहक गए. उन्होंने कहा कि “आप सबने मेरा क्राउड वर्क का वीडियो देखा होगा, जिसके लिए मुझे काफी हेट मिल रही है, और मुझे लगता है मैं यह हेट डिजर्व भी करता हूं. क्योंकि उस लडके से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था, उसने काफी अपमानजनक चीजें बोलीं, लेकिन सब लोग उस पर हंस रहे थे. मैं भी बहक गया और मुझसे जजमेंट में चूक हो गई. यह मेरी काफी बडी गलती थी.”

वह आगे कहते हैं कि “मैं चाहता था तो उसे वहां रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, जो मैं नहीं कर पाया. मैंने उसे एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से यह चीजें इतनी बढ गईं.” प्रणित ने आगे उन सभी से माफी मांगी और कहा कि “जिनको भी इस वजह से दुख हुआ है, वह सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूं. जो भी कानूनी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, उसके लिए मैं अधिकारियों के साथ सहयोग भी कर रहा हूं.” मौका देने के लिए कहते हुए, प्रणित ने कहा “मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मुझे एक चांस दो, मैं बेहतर इंसान बनकर दिखाऊंगा. मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद पर और मेरे कंटेंट के ऊपर भी काम करूंगा. यह चीज मेरे फ्यूचर के काम में भी देख पाओगे.”

क्या है पूरा विवाद?

यह कॉन्ट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब प्रणित के शो का एक क्राउड वर्क क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में, ऑडियंस मेंबर हिमांशु जांगडा ने डेट के दौरान बिरयानी की एक प्लेट पर 370 रुपये खर्च करने से जुडी बातें कहीं. इन कमेंट्स से ऑनलाइन गुस्सा भडक गया, कई यूजर्स ने उन पर औरतों से नफरत करने वाले विचारों को बढावा देने और सहमति के कॉन्सेप्ट को गलत समझने का आरोप लगाया. प्रणित को बातचीत के दौरान हंसने और उस समय बातों पर एतराज न करने के लिए भी आलोचना का सामना करना पडा. बाद में यह विवाद सोशल मीडिया पर एक बडी बहस में बदल गया, जिसके कारण लीगल एक्शन हुआ और घटना से जुडे कई लोगों ने सबके सामने माफी मांगी.