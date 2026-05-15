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एक ही फिल्म में 33 एक्टर्स, 2026 की मच अवेटेड फिल्म, पुराने अवतार में लौटे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी स्टारर मचअवेटेड कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल' का टीजर रिलीज हो गया है. इस फिल्म में अक्षय और सुनील शेट्टी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है.

By: Deepika Pandey | Published: May 15, 2026 5:07:13 PM IST

वेलकम टू द जंगल की टीजर आउट
वेलकम टू द जंगल की टीजर आउट


Welcome To The Jungle Teaser Out: अक्षय कुमार की मचअवेटेड कॉमेडी फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ का टीजर रिलीज हो गया है. वे एक बार फिर पुराने अंदाज में नजर आए. वे पागलपन, कन्फ्यूजन और ठहाकों से भरी दुनिया लेकर वापस आए हैं. फिल्म के टीजर ने मजेदार माहौल की झलक दिखाई है. ये देखकर अक्षय कुमार के फैंस काफी उत्साहित हैं. वे उनके सबसे पसंदीदा कॉमेडी अवतार में देखना चाहते हैं. अक्षय कुमार नॉस्टैल्जिया को बड़े स्केल की कॉमेडी लेकर वापस आए हैं.

अक्षय कुमार ‘वेलकम टू द जंगल’ एक पूरी तरह पैसा-वसूल थिएट्रिकल एक्सपीरियंस का वादा करती है. इस फिल्म को दोस्त, परिवार और पूरी गैंग के साथ देख सकेंगे. इस फिल्म में अक्षय कुमार एक या दो एक्टर्स के साथ नहीं, बल्कि 33 एक्टर्स के साथ नजर आएंगे. 

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कैसा है फिल्म का टीजर?

इस फिल्म के टीजर की शुरुआत में कहा गया कि ‘इस फिल्म में किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है. सिवाय कुछ घोड़ों और गधों के’ इसके बाद वेलकम की धुन पर एक्शन और कॉमेडी का तड़का लगता है. टीजर देखकर ये तो कहा जा सकता है कि फिल्म में आपको भरपूर एक्शन और कॉमेडी देखने को मिलने वाली है.

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जैकलीन फर्नांडीज, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, फरीदा जलाल, परेश रावल, जॉनी लीवर, लारा दत्ता, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, राजपाल यादव, उर्वशी रौतेला, विंदू दारा सिंह, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और दलेर मेहंदी समेत तमाम एक्टर्स हैं. इस फिल्म में कुल 33 एक्टर्स ने किरदार निभाया है.

वेलकम टू द जंगल फिल्म

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ फिल्म अहमद खान ने डायरेक्ट की है. इसे ए. ए. नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स और स्टार स्टूडियो18, सीता फिल्म्स और राकेश डांग के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है. इसे राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्न को 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. 

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