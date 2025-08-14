Home > मनोरंजन > साउथ की ये 3 फिल्में OTT पर मचा देंगी धमाल! एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम भरा है खचाखच, अब मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट

साउथ की ये 3 फिल्में OTT पर मचा देंगी धमाल! एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम भरा है खचाखच, अब मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट

Upcoming Movies On Ott Platform: OTT प्लैटफॉर्म पर एक के बाद एक धांसू फिल्में रिलीज होती रहती हैं, ऐसे ही फिर ओटीटी पर 3 धमाकेदार साउथ की फिल्में रिलीज हुई हैं, जिन्हें देख आपका दिन बन जायेगा। इस लॉन्ग विकेंड को मजेदार बनाने के लिए आप इस जबरदस्त साउंथ फिल्मों को देख सकते हैं और फुल ऑन एंटरटेनमेंट का मजा उठा सकते हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 14, 2025 17:08:59 IST

3 South Movies On Ott Platform Who full of crime suspense thriller
3 South Movies On Ott Platform Who full of crime suspense thriller

South Movies On Ott Platform: OTT प्लैटफॉर्म पर एक के बाद एक धांसू फिल्में रिलीज होती रहती हैं, ऐसे ही फिर ओटीटी पर 3 धमाकेदार साउथ की फिल्में रिलीज हुई हैं, जिन्हें देख आपका दिन बन जायेगा। इस लॉन्ग विकेंड को मजेदार बनाने के लिए आप इस जबरदस्त साउंथ फिल्मों को देख सकते हैं और फुल ऑन एंटरटेनमेंट का मजा उठा सकते हैं।  साउथ की फिल्में अपने जानदार कहानी, एक्शन, सस्पेंस और क्राइम की वजह से लोगों को पसंद आती हैं। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है वो साउथ फिल्में, जो आज यानी 14 अगस्त के दिन रिलीज होने वाली हैं, तो यहां देखें लिस्ट 

जेएसके: जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल (J.S.K – Janaki V v/s State of Kerala)

“जेएसके: जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल” एक धमाकेदार लीगल थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी केरल की न्याय व्यवस्था पर आधारित है। इस फिल्म में विद्याधरन नाम की एक लड़की होती है, आईटी प्रोफेशन में काम करती हैं और त्योहार में शामिल होने के लिए अपने होमटाउन लौटती हैं, इस दौरान उसके साथ एक दर्दनाक घटना होती हैं, इसके बाद जो होता हैं कहानी में वो देखने लायक हैं।  क्राइम और थ्रिलर से भरी यह फिल्म आपको बेहद पसंद आने वाली हैं। फिल्म “जेएसके: जानकी वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरल” 15 अगस्त के दिन जी5 (Zee5) पर रिलीज होगी.

व्यंजनासामेथम बन्धुमित्राधिकाल

फिल्म “व्यंजनासामेथम बन्धुमित्राधिकाल” की कहानी बेहद इमोशनल है और एक दुकानदार की बेटी अंजलि के आस पास घूमती है। इस फिल्म की कहानी में अंजलि अपने सख्त माता-पिता से पहरेशान है, क्योंकि वो उस पर शादी का दबाव डाल रहे हैं और उसका एकतरफा प्रेमी भी उसे तंग करता है, अंदलि के दुख खत्म नहीं होते और उस पर एक और सदमा लगता है, क्योंकि उसकी दादी की अचानक मौत हो जाती है, जिसके बाद अंजलि की जिंदगी बदल जाती है, जो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हैं। इस फिल्म की कहानी में आपको सस्पेंस क्राइम और थ्रिलर की कोई कमी नहीं दिखेगी। यह फिल्म “व्यंजनासामेथम बन्धुमित्राधिकाल” आज 14 अगस्त को मनोरमा मैक्स पर रिलीज हो रही है। 

डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स (Dominic and the Ladies’ Purse)

“डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स” एक मिस्ट्री फिल्म है, जिसमें  सीआई डोमिनिक नाम का एक करप्ट पुलिस अधिकारी है, जो  प्राइवेट डिटेक्टिव बनकर सबसे सामने लोकल शर्लक होम्स साबित करना चाहता है। इस फिल्म में साउथ के सुपस्टार ममूटी नजर आएंगे। इस धमाकेदार फिल्म में आपको कॉमेडी और थ्रिलर का तड़का भी मिलेगा। यह फिल्म “डोमिनिक एंड द लेडीज पर्स” प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी, लेकिन रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है।

Tags: Movies On OttMovies On Ott PlatformSouth Movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
साउथ की ये 3 फिल्में OTT पर मचा देंगी धमाल! एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम भरा है खचाखच, अब मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

साउथ की ये 3 फिल्में OTT पर मचा देंगी धमाल! एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम भरा है खचाखच, अब मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

साउथ की ये 3 फिल्में OTT पर मचा देंगी धमाल! एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम भरा है खचाखच, अब मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट
साउथ की ये 3 फिल्में OTT पर मचा देंगी धमाल! एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम भरा है खचाखच, अब मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट
साउथ की ये 3 फिल्में OTT पर मचा देंगी धमाल! एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम भरा है खचाखच, अब मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट
साउथ की ये 3 फिल्में OTT पर मचा देंगी धमाल! एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर और क्राइम भरा है खचाखच, अब मिलेगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?