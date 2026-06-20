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3 Idiots Sequel: तीन Idiots के बाद अब चौथा भी? सीक्वल को लेकर सामने आया सबसे बड़ा अपडेट

3 Idiots Sequel: सुपरस्टार आमिर खान की 3 idiots वो फिल्म है जिसे देखने के लिए आज भी लोग बेताब रहते हैं. जिस तरह से इस फिल्म में 3 स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री को दर्शाया है वो बेहद खास और मजेदार है और एक गहरा संदेश देने वाली है.

By: Heena Khan | Published: June 20, 2026 7:33:38 AM IST

3 idiots sequel
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3 Idiots Sequel: सुपरस्टार आमिर खान की 3 idiots वो फिल्म है जिसे देखने के लिए आज भी लोग बेताब रहते हैं. जिस तरह से इस फिल्म में 3 स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री को दर्शाया है वो बेहद खास और मजेदार है और एक गहरा संदेश देने वाली है. वहीँ ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ के नाम से मशहूर एक्टर आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने खुद कन्फर्म किया है कि उनकी फिल्म 3 Idiots का  सीक्वल जल्द ही आने वाला है जिसे लेकर काम जारी है. जहाँ पिछली फिल्म एजुकेशन सिस्टम पर आधारित थी, वहीं इस बार कहानी फिल्म के तीन मुख्य किरदारों की पर्सनल लाइफ की चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमेगी. कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि मेकर्स एक “चौथे इडियट” की तलाश कर रहे हैं, जिसका मतलब था कि आमिर, शरमन जोशी और आर. माधवन के साथ कोई और एक्टर भी जुड़ेगा. लेकिन, राजकुमार हिरानी ने अब साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं है; फिल्म में सिर्फ़ वही तीन ओरिजिनल लीड एक्टर्स होंगे और कोई और एक्टर शामिल नहीं होगा. 

कैसा होगा 3 idiots का सीक्वल ?

बता दें कि मीडिया द्वारा जब उनसे नई कास्टिंग के बारे में पूछा गया, तो राजकुमार हिरानी ने सब कुछ साफ कर  दिया और उड़ रहीं अफवाहों का भी जवाब दे दिया. उन्होंने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर इन अटकलों के बारे में पता चला था. इसके अलावा उन्होंने कहा, “सच कहूँ तो, फिल्म में कोई ‘चौथा इडियट’ नहीं है; सिर्फ़ तीन ही हैं. दूसरे पार्ट की कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ पिछली फिल्म खत्म हुई थी, यानी 20 साल बाद की घटनाओं से.

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विक्की कौशल का जुड़ा था नाम 

पहले ऐसी खबरें आई थीं कि मेकर्स विक्की कौशल को एक नए रोल में कास्ट करना चाहते हैं और वह इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार भी हो गए हैं. हालाँकि, राजकुमार हिरानी के हालिया बयान ने इस दावे को गलत साबित कर दिया है कि विक्की इस फिल्म का हिस्सा हैं. एक पुराने इंटरव्यू में, हिरानी ने जानकारी दी थी कि वो अभी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और अभी काफी काम बाकी है. इस बार, कहानी ओरिजिनल फिल्म में दिखे तीन किरदारों की पर्सनल लाइफ पर फोकस करेगी. कहानी में उन्हें शादीशुदा पुरुषों के तौर पर दिखाया जाएगा और पहली फिल्म की घटनाओं के 15 से 20 साल बाद उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दिखाया जाएगा. फिल्म इन तीनों किरदारों के मिड-लाइफ क्राइसिस (उम्र के बीच के दौर की मुश्किलों) पर केंद्रित होगी. उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह पहली फिल्म ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक अहम मैसेज दिया था, उसी तरह इस बार भी फिल्म एक ज़रूरी मैसेज देगी.

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Tags: 3 idiots3 Idiots sequelaamir khanbollywoodhome-hero-pos-7R Madhavan
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