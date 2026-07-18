Home > मनोरंजन > कौन हैं ‘3 Idiot’ के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन- वो बंदा था ‘रैंचो’ की इंस्पिरेशन; VIDEO!

कौन हैं ‘3 Idiot’ के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन- वो बंदा था ‘रैंचो’ की इंस्पिरेशन; VIDEO!

वायरल वीडियो में खुद राजकुमार हिरानी बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक नहीं बल्कि FTII का एक स्टूडेंट ही थ्री इडियट के लीड रोल फुंसुक वांगडु की इंस्पिरेशन था. वो शौकिया फिल्म मेकिंग सीख रहा था. और पढ़ाई के दौरान अचानक गायब हो गया था.

By: Kajal Jain | Published: July 18, 2026 3:05:56 PM IST

कौन हैं '3 Idiot' के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन! सोनम वांगचुक नहीं, वो बंदा था 'रैंचो' की इंस्पिरेशन; VIDEO!
कौन हैं '3 Idiot' के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन! सोनम वांगचुक नहीं, वो बंदा था 'रैंचो' की इंस्पिरेशन; VIDEO!


बॉलीवुड मूवी 3 Idiots इंडियन सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से है, जिसे लोग आज भी उतनी ही शिद्दत से देखते हैं. इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक किरदार था ‘फुंसुक वांगडू’, पूरा नाम ‘रणछोड़दास श्यामलदास चांचड़’ उर्फ ‘रैंचो’, जिसे आमिर खान ने निभाया था. सालों से लोगों का यही मानना था कि यह किरदार लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद् और शिक्षाविद् सोनम वांगचुक से प्रेरित है. लेकिन अब इस राज पर से पर्दा उठ गया है और सच कुछ और ही निकला है.  हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि फुंसुक वांगडू का किरदार असल में किसी सोनम वांगचुक पर नहीं, बल्कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के एक ‘फर्जी’ स्टूडेंट पर बेस्ड था.

आमिर खान ने भी अफवाहों पर लगाया विराम

यह चर्चा तब दोबारा शुरू हुई जब आमिर खान ने लंदन फिल्म फेस्टिवल में अपने इंटरव्यू के दौरान साफ किया कि फिल्ममेकर्स या रैंचो के रोल का सोनम वांगचुक से कोई लेना-देना नहीं था. आमिर ने कहा- ‘नहीं, यह एक गलतफहमी है. जब हम 3 इडियट्स बना रहे थे, तब हम सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे. मुझे पता है कि चतुर (ओमी वैद्य) ने हाल ही में एक वीडियो में ऐसा दावा किया है, लेकिन वह गलत हैं. न तो राजू हिरानी, न ही अभिजात जोशी (लेखक) और न ही मैं, हममें से कोई उन्हें नहीं जानता था. वैसे सोनम जो कर रहे हैं वह बहुत अच्छा काम है.’

You Might Be Interested In

असली फुंसुक वांगडू की कहानी, राजकुमार हिरानी की जुबानी

वैसे तो वायरल वीडियो में राजकुमार हिरानी के पुराने इंटरव्यू पर बेस्ड है लेकिन इसमें राजू हिरानी ने उस इंसान के बारे में बताया है जो फुंसुक वांगडु के किरदार के लिए असली इंस्पिरेशन था. उन्होंने कहा कि ‘आमिर का जो कैरेक्टर है, वो हमारे FTII से लिया गया है. मैं उसका नाम नहीं ले सकता. वह एक ऐसा लड़का था जो फिल्ममेकर बनना चाहता था, लेकिन उसे फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिला. वहीं उसके एक दूसरे दोस्त का एडमिशन हो गया, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया. पिता ने कहा, ‘तुम सिनेमा में नहीं जाओगे, तुम इंजीनियर बनोगे.’

फिर कहानी आया ट्विस्ट

अपने इंटरव्यू में राजकुमार हिरानी ने पूछा गया कि ‘तो उस लड़के ने क्या किया?’ जवाब में हिरानी कहते हैं कि ‘वह अपने दोस्त के एडमिशन और पहचान का इस्तेमाल करके खुद इंस्टीट्यूट चला गया और वहां रहने लगा.’ हम में से किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी. जब वह कॉलेज से पास आउट हो गया, तब जाकर हमें पता चला कि उसका असली नाम कुछ और ही था. जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि ‘मैं सर्टिफिकेट थोड़ी लेने आया हूं, मुझे तो सिनेमा सीखना था, सीख लिया.’ यह एक बिल्कुल सच्ची कहानी है और वही लड़का असल में फुंसुक वांगडू का किरदार है.’

चतुर के दावे से छिड़ी बहस

17 साल से रियल लाइफ फुंसुक वांगडु की पहचान से जुड़ी अटकलें उस समय तेज हो गईं, जब 3 इडियट्स में चतुर रामलिंगम का किरदार निभाने वाले अमेरिकी एक्टर ओमी वैद्य ने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में इंटरनेट पर एक पोस्ट लिखी. उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया कि आमिर का किरदार उन्हीं पर बेस्ड था, जिसके बाद आमिर और हिरानी को इस पर सफाई देनी पड़ी.

जंतर-मंतर पर जारी है सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक इन दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, जिसके चलते कई राजनेता और बॉलीवुड हस्तियां उनके समर्थन में आगे आ रही हैं. भले ही वह ‘3 इडियट्स’ के फुंसुक वांगडू न हों, लेकिन देश के युवाओं और शिक्षा व्यवस्था के लिए उनकी लड़ाई को आज हर कोई सलाम कर रहा है.

ये भी पढ़ें:- ऐश्वर्या-शाहरुख के साथ चमका था जो सितारा, गुमनामी में हुआ पाई-पाई को मोहताज; विदेश में साफ किए टॉयलेट, चलाई टैक्सी!

Tags: 3 idiotamir khanRajkumar Hiranirajkumar hirani moviesSonam Wangchuk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
कौन हैं ‘3 Idiot’ के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन- वो बंदा था ‘रैंचो’ की इंस्पिरेशन; VIDEO!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन हैं ‘3 Idiot’ के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन- वो बंदा था ‘रैंचो’ की इंस्पिरेशन; VIDEO!
कौन हैं ‘3 Idiot’ के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन- वो बंदा था ‘रैंचो’ की इंस्पिरेशन; VIDEO!
कौन हैं ‘3 Idiot’ के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन- वो बंदा था ‘रैंचो’ की इंस्पिरेशन; VIDEO!
कौन हैं ‘3 Idiot’ के असली फुंसुक वांगडु? 17 साल बाद राजकुमार हिरानी ने दूर की कन्फ्यूजन- वो बंदा था ‘रैंचो’ की इंस्पिरेशन; VIDEO!