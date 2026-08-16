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27 साल की उम्र में एक्ट्रेस अनन्या राज की मौत, कैसे हुआ निधन? एक महीने तक परिवार ने क्यों छुपाई ये बात! खुला राज

Ananya Raj Passes Away: मनोरंजन की दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई. मशहूर एक्ट्रेस अनन्या राज की महज 27 की उम्र में मौत हो गई. यह बात इसलिए ज्यादा हैरान कर रही है कि क्योंकि परिवार वालों ने ये बात निधन के एक महीने बात बताई. आखिर क्या थी वजह?

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 16, 2026 4:21:47 PM IST

अनन्या राज की हुई मौत
अनन्या राज की हुई मौत


‘7 आवर्स टू गो’, ‘द फाइनल एग्जिट’ और ‘घोस्ट’ जैसी फिल्मों के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री अनन्या राज का 27 साल की उम्र में निधन हो गया. परिवार के मुताबिक, वह पिछले एक साल से ज्यादा समय से शारीरिक और मानसिक तकलीफों से जूझ रही थीं. उनकी मौत एक महीने पहले हो गई थी और परिवार वालों ने इस खबर को अब सार्वजनिक किया. इस दुखद घटना से मनोरंजन जगत में शोक की लहर छा गई है. 

परिवार ने क्या बताया?

अनन्या राज के परिवार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह दुखद खबर साझा करते हुए प्राइवेसी बनाए रखने का अनुरोध किया. पोस्ट में लिखा, ‘यह अनन्या का परिवार है. बड़े दुख के साथ हम यह सूचित करते हैं कि अनन्या का 15 जुलाई की सुबह निधन हो गया. नींद में ही शांतिपूर्वक उनका निधन हो गया. एक साल से अधिक समय से वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से जूझ रही थीं. उन्होंने एक योद्धा की तरह इन कष्टों से लड़ाई लड़ी.’ 

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पोस्ट में आगे लिखा था, ‘वह एक मजबूत लड़की थी और रानी की तरह जीवन जीती थी. बच्ची, तुम्हारी कमी बहुत खलेगी. हम आप सभी से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं. और इस कठिन समय में, हम निजता और शांति बनाए रखना चाहते हैं.’

कौन थीं अनन्या राज?

अनन्या राज हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा में काम करने वाली अभिनेत्री थीं. मुंबई में पली-बढ़ीं अनन्या ने 2016 में फिल्म ‘7 आवर्स टू गो’ से बॉलीवुड डेब्यू किया. इसके बाद वह ‘द फाइनल एग्जिट’ (2017) और ‘घोस्ट’ (2019) जैसी फिल्मों में नजर आईं. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया और टी-सीरीज, जी म्यूजिक व टाइम्स म्यूजिक जैसे लेबल्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहीं.

अनन्या ने तेलुगु फिल्म ‘थगेड़े ले’ (2022) और त्रिभाषी फिल्म ‘मद्रासी गैंग’ में भी अभिनय किया. ‘मद्रासी गैंग’ में उन्होंने सरिता का किरदार निभाया था. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. उनके इंस्टा पर 275K फॉलोअर्स थे. 

यह खबर भी पढ़ें: जया बच्चन से पहले इस विदेशी युवती पर दिल हार बैठे थे बिग बी, कर ली थी सगाई? फिर ऐसा क्या हुआ कि मची हलचल

Tags: ananya rajananya raj death
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