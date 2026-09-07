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25 Years Of Nayak: 25 साल बाद भी क्यों ‘नायक’ के दीवाने हैं दर्शक? अनिल कपूर ने बताई खास वजह

25 Years Of Nayak: अनिल कपूर ने 'नायक' के 25 साल पूरे होने पर कहा कि फिल्म आज भी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें सत्ता को जनसेवा और जिम्मेदारी से जोड़ा गया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 7, 2026 6:46:26 PM IST

नायक फिल्म के 25 साल पूरे होने पर क्या बोले अनिल कपूर?
नायक फिल्म के 25 साल पूरे होने पर क्या बोले अनिल कपूर?


फिल्म ‘नायक: द रियल हीरो’ के 25 साल पूरे होने पर अनिल कपूर ने फिल्म और इसके संदेश को याद किया. उन्होंने कहा कि शिवाजी राव की खासियत सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना नहीं थी, बल्कि सत्ता मिलने के बाद बदलाव लाने की उनकी कोशिश थी. अनिल कपूर के मुताबिक, 25 साल बाद भी फिल्म का यह संदेश आज उतना ही प्रासंगिक है.

अनिल कपूर ने एक्स पर क्या लिखा?

अभिनेता अनिल कपूर ने अपने एक्स हैंडल पर एक नोट साझा करते हुए लिखा, ‘नायक के 25 साल. शिवाजी राव की ओर मुझे आकर्षित करने वाली बात सिर्फ एक आम आदमी से मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर नहीं थी. बल्कि, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कदम उठाए, जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना था. इस तरह के उद्देश्य से भरी भूमिका निभाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी और शायद यही कारण है कि 25 साल बाद भी नायक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है. अपने देश के प्रति प्रेम और जनता के लिए बेहतर करने की इच्छा कभी भी अप्रासंगिक नहीं होती, और मुझे हमेशा ऐसी कहानी का हिस्सा होने पर गर्व रहेगा.’

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क्या है फिल्म की कहानी?

‘नायक’ फिल्म में अनिल कपूर शिवाजी राव का किरदार निभाते हैं, जो एक ऐसे पत्रकार हैं जो मुश्किल सवाल पूछने से नहीं डरते. एक साक्षात्कार के दौरान, वे अपने तीखे सवालों से मुख्यमंत्री (अमरीश पुरी द्वारा अभिनीत) को मुश्किल में डाल देते हैं. बातचीत में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब मुख्यमंत्री शिवाजी को 24 घंटे के लिए राज्य चलाने की चुनौती देते हैं.

इसके बाद शिवाजी व्यवस्था सुधारने, त्वरित फैसले लेने और जनता की समस्याएं दूर करने में जुट जाते हैं. उनके काम से जनता प्रभावित होती है और लोग उन्हें पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं. नायक की असली कहानी सत्ता मिलने की नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल कर बदलाव लाने की है.

यह खबर भी पढ़ें: ‘जिस्म’ करने पर करियर खत्म होने का था डर, बिपाशा बसु ने फिर भी क्यों चुनी एडल्ट फिल्म? लोगों ने दी थी चेतावनी

Tags: 25 years of NayakNayak Movie
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