25 Years Of Nayak: 25 साल बाद भी क्यों ‘नायक’ के दीवाने हैं दर्शक? अनिल कपूर ने बताई खास वजह

फिल्म ‘नायक: द रियल हीरो’ के 25 साल पूरे होने पर अनिल कपूर ने फिल्म और इसके संदेश को याद किया. उन्होंने कहा कि शिवाजी राव की खासियत सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना नहीं थी, बल्कि सत्ता मिलने के बाद बदलाव लाने की उनकी कोशिश थी. अनिल कपूर के मुताबिक, 25 साल बाद भी फिल्म का यह संदेश आज उतना ही प्रासंगिक है.

अनिल कपूर ने एक्स पर क्या लिखा?

अभिनेता अनिल कपूर ने अपने एक्स हैंडल पर एक नोट साझा करते हुए लिखा, ‘नायक के 25 साल. शिवाजी राव की ओर मुझे आकर्षित करने वाली बात सिर्फ एक आम आदमी से मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर नहीं थी. बल्कि, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो कदम उठाए, जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना था. इस तरह के उद्देश्य से भरी भूमिका निभाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी और शायद यही कारण है कि 25 साल बाद भी नायक लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है. अपने देश के प्रति प्रेम और जनता के लिए बेहतर करने की इच्छा कभी भी अप्रासंगिक नहीं होती, और मुझे हमेशा ऐसी कहानी का हिस्सा होने पर गर्व रहेगा.’

25 years of Nayak. What drew me to Shivaji Rao was never just the journey from a common man to the Chief Minister. It was what he chose to do once he got there, to use the power he had to make a difference to the people. To portray a role with that kind of purpose was a… pic.twitter.com/0kXVFbP9Qr — Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 7, 2026

क्या है फिल्म की कहानी?

‘नायक’ फिल्म में अनिल कपूर शिवाजी राव का किरदार निभाते हैं, जो एक ऐसे पत्रकार हैं जो मुश्किल सवाल पूछने से नहीं डरते. एक साक्षात्कार के दौरान, वे अपने तीखे सवालों से मुख्यमंत्री (अमरीश पुरी द्वारा अभिनीत) को मुश्किल में डाल देते हैं. बातचीत में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब मुख्यमंत्री शिवाजी को 24 घंटे के लिए राज्य चलाने की चुनौती देते हैं.

इसके बाद शिवाजी व्यवस्था सुधारने, त्वरित फैसले लेने और जनता की समस्याएं दूर करने में जुट जाते हैं. उनके काम से जनता प्रभावित होती है और लोग उन्हें पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं. नायक की असली कहानी सत्ता मिलने की नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल कर बदलाव लाने की है.

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