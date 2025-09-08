Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > काम दूंगा, मेरे साथ सो लो…जब एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने रात में कही ये बात, आगे हुआ कुछ ऐसा

कशिका 22 साल की हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने का सपना लेकर वह मुंबई आईं लेकिन यहां सफ़र आसान नहीं रहा।

Published: September 8, 2025 09:52:20 IST

फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना हर किसी का सपना होता है लेकिन ये उतना आसान नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री जितनी चकाचौंध से भरपूर नजर आती है, इसकी हकीकत उतनी ही काली होती है। कई लोग ऑडिशन दे-देकर थक जाते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। वहीं, कई बार रोल के बदले उन्हें कम्प्रोमाइज करने के भी ऑफर दिए जाते हैं। ऐसा ही नई एक्ट्रेस कशिका कपूर (Kashika Kapoor) के साथ हुआ। एक इंटरव्यू में कशिका ने इस बारे में बात करते हुए अपनी आपबीती सुनाई है। 

डायरेक्टर ने कहा काम दूंगा लेकिन…

कशिका 22 साल की हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने का सपना लेकर वह मुंबई आईं लेकिन यहां सफ़र आसान नहीं रहा। 18 फरवरी 2006 को जन्मी कशिका ने 2024 में आयुष्मति गीता मैट्रिक पास से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके एक्टिंग स्किल्स को सराहा गया लेकिन इस फिल्म तक पहुँचने में उन्हें लंबा वक्त लग गया। कशिका ने बताया कि उन्हें तकरीबन 150 ऑडिशन देने पड़े, खूब रिजेक्शन झेलना पड़ा जिसके बाद उन्हें इस फिल्म में रोल मिला।

कशिका ने आगे कहा, इस दौरान मुझे कई बार कंप्रोमाइज करने के भी ऑफर मिले। एक बार एक डायरेक्टर ने मुझे रात तीन बजे कॉल करके कहा, मैं तुम्हें काम दूंगा लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। कशिका ने डायरेक्टर की ये डिमांड ठुकरा दी। उन्होंने कहा, अगर मैं उस डायरेक्टर की ये डिमांड मान लेती तो आज से दस साल बाद खुद को आईने में क्या मुंह दिखाती, मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती।  

कास्टिंग डायरेक्टर भी देते थे गलत ऑफर

कशिका ने आगे कहा, सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, उन्हें कई कास्टिंग डायरेक्टर भी देर रात फोन करके इस तरह के ऑफर देते थे, मैं समझ नहीं पाती थी कि आधी रात को ये लोग क्या सोचकर ऐसे बेहुदा कॉल करते थे। कशिका ने यह कहा कि इस तरह के अनुभवों की वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगा था लेकिन उनकी मां ने उनका बेहद साथ दिया। कशिका ने कहा, मां ने हमेशा ये सीख दी कि हार नहीं मानो और ऐसी बातों से निराश नहीं हो। आज मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर फिल्म पायी न कि कोई कंप्रोमाइज करके रोल मिला। आगे भी मैं ऐसे ही काम करना चाहूंगी।  

