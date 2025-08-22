Home > मनोरंजन > खौफनाक और हद से ज्यादा डरावनी इन फिल्मों को देख, जम जाएगा आपका भी खून और थर्र-थर्र कांप उठेंगे पैर!

खौफनाक और हद से ज्यादा डरावनी इन फिल्मों को देख, जम जाएगा आपका भी खून और थर्र-थर्र कांप उठेंगे पैर!

अगर आपको डरावनी फिल्में पसंद हैं, तो 2025 आपके लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं होने वाला। इस साल का कैलेंडर सस्पेंस, रोमांच और खौफ से भरपूर है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 22, 2025 22:00:07 IST

खौफनाक और हद से ज्यादा डरावनी इन फिल्मों को देख, जम जाएगा आपका भी खून और थर्र-थर्र कांप उठेंगे पैर!

Best Horror Films In 2025: साल 2025 में हॉरर फिल्मों का जलवा पहले से ज्यादा बढ़ने वाला है। इस साल का कैलेंडर डर और थ्रिल से भरपूर है, जिसमें नई कहानियों से लेकर पॉपुलर फ्रेंचाइजी की शानदार वापसी देखने को मिलेगी। फैंस पहले से ही इन फिल्मों को लेकर एक्साइटेड हैं, और हर नए ट्रेलर के साथ उनकी एक्साइटमेंट बढाती जा रही है। इस बार खास बात यह है कि टॉप हॉरर फिल्मों की ये लिस्ट किसी क्रिटिक ने नहीं बल्कि फैंस ने खुद चुनी है।

सिनर्स ने खतरनाक माहौल से सभी को दिया डरा  

लिस्ट में सबसे ऊपर है सिनर्स जिसने अपनी दमदार कहानी और खतरनाक माहौल से सभी को डरा दिया। लंबे समय बाद कोई ओरिजिनल हॉरर स्टोरी फैंस को इतना इंप्रेस करने में सक्सेसफुल रही है। फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर सीन में सस्पेंस और डर का डबल डोज मिलता है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि सिनर्स ने हॉरर जॉनर में फिर से जान डाल दी है। अगर आप असली हॉरर फैन हैं, तो यह फिल्म आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए।

फाइनल डेस्टिनेशन ने की जोरदार वापसी 

दूसरे नंबर पर है फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स, जो अपने पॉपुलर फ्रेंचाइजी की डर और थ्रिल से भरी कहानी को आगे बढ़ाती है। पुरानी फिल्मों के फैंस के लिए यह नॉस्टेल्जिया से भरी ट्रीट है, जबकि नए दर्शकों के लिए इसमें ऐसे ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं जो उन्हें सीट से उठने नहीं देंगे। मौत के खेल और अनएक्सपेक्टेड हादसों पर बनी यह फिल्म हमेशा की तरह ऑडियंस को हैरान करती है। 

ये साल होगा खौफनाक मंजर, डर और सस्पेंस से भरपूर  

अगर आपको डरावनी फिल्में पसंद हैं, तो 2025 आपके लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं होने वाला। इस साल का कैलेंडर सस्पेंस, रोमांच और खौफ से भरपूर है।कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनकी कहानियां ताज़ा और बिल्कुल नई हैं, जो आपको एक अलग लेवल का हॉरर एक्सपीरियंस देंगी। वहीं, कई पॉपुलर सीरीज़ और फ्रेंचाइज़ी भी फिर से वापसी कर रही हैं, जिन्हें देखकर पुराने फैंस का उत्साह दोगुना हो जाएगा। इस साल वेपंस, हार्ट आइज, ब्रिंग हर बैक, ‘द मंकी’, ‘कंपेनियन’ जैसी फिल्मे देंगी आपको डरा। 

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
खौफनाक और हद से ज्यादा डरावनी इन फिल्मों को देख, जम जाएगा आपका भी खून और थर्र-थर्र कांप उठेंगे पैर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

खौफनाक और हद से ज्यादा डरावनी इन फिल्मों को देख, जम जाएगा आपका भी खून और थर्र-थर्र कांप उठेंगे पैर!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

खौफनाक और हद से ज्यादा डरावनी इन फिल्मों को देख, जम जाएगा आपका भी खून और थर्र-थर्र कांप उठेंगे पैर!
खौफनाक और हद से ज्यादा डरावनी इन फिल्मों को देख, जम जाएगा आपका भी खून और थर्र-थर्र कांप उठेंगे पैर!
खौफनाक और हद से ज्यादा डरावनी इन फिल्मों को देख, जम जाएगा आपका भी खून और थर्र-थर्र कांप उठेंगे पैर!
खौफनाक और हद से ज्यादा डरावनी इन फिल्मों को देख, जम जाएगा आपका भी खून और थर्र-थर्र कांप उठेंगे पैर!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?