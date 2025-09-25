2 घंटे 36 मिनट की ऐसी फिल्म, जिसे थिएटर में देख हंसते-हंसते लोटपोट हो गए लोग, 77 दिनों में बना था बड़ा रिकॉर्ड

Biggest Blockbuster Comedy Film: बॉलीवुड में कई सारी कॉमेडी फिल्म बनी है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में है, जिन्हें बार-बार देखने पर भी लोग उतनी ही हंसते हैं, जितना पहली बार देखने पर हंसे थे, उन में से एक है 25 साल पहले रिलीज अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की सुपरहिट फिल्म ‘हेरा फेरी’ (Hera Pheri), जिसके हर डायलॉग और कॉमेडी सीन लोगों को मुंह जुबानी याद है और आज तक उनके दिमाग में छपे हुए हैं और साल 2000 में रिलीज हुई इस फिल्म का क्रेज आज भी लोगों में पहले जैसा ही है.

सुपरहिट कॉमेडी फिल्म ‘हेरा फेरी’

कॉमेडी फिल्मों की खासियत होती है कि वे हर जनरेशन चाहे बच्चे हो, यंगस्टर्स हो या बड़े लोग को हसा सके, क्योंकि हर किसी को ही कॉमेडी फिल्में देखना बेहद पसंद होता है और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की यह सुपरहिट फिल्म ‘हेरा फेरी’ (Hera Pheri) बिल्कुल ऐसी ही है, जिसके हर सीन में भर-भर के कॉमेडी सीन्स डाले गए हैं और इसके डायलॉग्स भी एक से बढ़कर एक हैं, फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी और परेश रावल भी नजर आए थे, जिनके किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया था. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी (Sunil Shetty) और परेश रावल (Paresh Rawal) की चुगलबंदी ने पूरी फिल्म का मजा बना दिया था. इनके अलावा तब्बू, ओम पुरी, गुलशन ग्रोवर और कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े-बड़े कलाकारों ने भी अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई थी.

फिल्म ‘हेरा फेरी है मलयालम फिल्म का रीमक

फिल्म ‘हेरा फेरी’ (Hera Pheri) एक मलयालम फिल्म ‘रामजी राव स्पीकिंग’ से इंस्पायर थी और उसकी हिंदी रीमके थी. फिल्म की कहानी तीन किरदारों राजू, श्याम और बाबूराव के इर्द-गिर्द घूमती है. जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते है, फिर गलती से इन्हें एक फिरौती की कॉल मिलती है, जिसका फायदा उठाने के बारे में ये तीनों सोचते है, इसी प्लानिंग के दौरान कई कॉमेडी सीन दिखाए गए हैं, जिसके देखने के बाद आपके पेट में भी हस-हस कर दर्द होने लगेगा और आप लोटपोट हो जायेंगे. फिल्म में कॉमेडी सीन के अलावा एक्शन सीन भी दिखाए गए है.

फिल्म ‘हेरा फेरी की IMDb रेटिंग

सुपरहिट कॉमेडी फिल्म ‘हेरा फेरी’ (Hera Pheri) का बजट लगभग 7.5 करोड़ रुपये था. वहीं फिल्म ने भारत में करीब 20.81 करोड़ रुपये की कमाई की. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये लगभग 21.41 करोड़ रुपये थी. फिल्म ‘हेरा फेरी’ को IMDb पर 8.2/10 की रेटिंग मिली है.