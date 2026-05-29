200 साल पुराने नगमे ने भिगोई थीं लोगों की आंखें, दर्द-ए-मोहब्बत में बिखरी तवायफ की जिंदगी, कोक स्टूडियो में हुआ रीमेक

Kachaudi Gali Soon Kaila Balamu Song Remake: म्यूजिक सुनना तो लोगों को काफी पसंद होता है. लोग अपने मनोरंजन के लिए गीत संगीत सुनते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से गाने या गीत ऐसे होते हैं, जो लोगों की कहानियां बयां करते हैं. 200 साल पहले एक ऐसा लोकगीत बना, जो आज एक बार फिर चर्चा में है. वो गीत कोई आम गीत नहीं है बल्कि एक विरह का दर्द बयां करने वाली कहानी है. इस इतिहास को अलग-अलग अंदाज में पेश किया गया. इस गाने को कभी युद्ध में भेजे जाने वाले पतियों की बीवियों का दर्द बयां करने के लिए पेश किया गया, तो कभी तवायफों की नाकाम मोहब्बत के रूप में पेश किया गया. हम आपको उस गीत के बारे में बताने जा रहे हैं, जो 200 साल बाद फिर से जिंदा कर दिया गया है.

कौन सा है वो लोकगीत?

हम बात कर रहे हैं ‘कचौड़ी गली सून कैला बलमू’ के बारे में. इस गाने को हाल ही में कोक स्टूडियो भारत की तरफ से जारी किया गया है. ये गाना रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है. ये गाना नया नहीं बल्कि 200 साल पुराना है. ये एक भोजपुरी गीत है, जिसका इतिहास 200 साल पुराना है. कचौड़ी गली गीत बनारस के लोक दादरा शैली का कजरी गीत है, जिसे 1824-1826 के दौर में जबरन एंग्लो-बर्मी युद्ध में भेजे गए मजदूरों और सैनिकों से जोड़ा जाता है. ज्यादातर पूर्वांचली लोगों को जबरन युद्ध में भेजा गया है. इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे थे, जो कभी वापस ही नहीं आए. इसी दौरान ये लोकगीत बनाया गया था, जिसे पतियों का इंतजार कर रही पत्नियों के दर्द से जोड़कर बनाया गया.

तवायफों से जोड़ा जाता है गीत

इस गीत को बनारस की तवायफों से भी जोड़ा जाता है. इस गीत को उन्होंने प्रतिरोध में गाया गया. तवायफों ने इस गीत के जरिए देश की आजादी के लिए आवाज उठाई. उन्होंने अपने काम के पैसों को देश की आजादी के लिए किए गए आंदोलन में इस्तेमाल किया. उन्होंने क्रांतिकारियों को पनाह दी. जब उनके प्रेमियों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, तो प्रतिरोध के लिए उन्होंने ये गीत गाया. ये गीत प्रतिरोध की आवाज बना.

रेडियो ने दिलाई घर-घर पहचान

ये गीत इतना मशहूर हुआ कि समय के साथ रेडियो और ग्रामोफोन के जरिए घर-घर तक पहुंच गया. इसका योगदान रसूलन बाई, मोतीबाई और सिद्धेश्वरी देवी को दिया गया. बाद में इस गीत को भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी और मैथली ठाकुर ने गाया. इस गीत को ज्यादा लोगों ने नहीं सुना लेकिन अब इसका कोक स्टूडियो वर्जन हर तरफ चर्चा में बना हुआ है.

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