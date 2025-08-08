दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी 2 घंटा 45 मिनट की यह फिल्म, थिएटर पर हुई थी फ्लोप, लगा था 103 करोड़ का चूना, अब OTT पर मचा रही हैं जबरदस्त धमाल

2025 Blockbuster Film: अगर आप इस वीकेंड धमाकेदार फिल्म देखना चाहते हैं, जो आपका दिन बना दें, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां एक्शन से खचाखच भरी ये फिल्म, जिसका क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। 2 घंटा 45 मिनट की इस साउथ फिल्म (South Film) का नाम ‘थग लाइफ’ (Thug Life) जिसका क्लाइमैक्स और इंटरवल आपके होश उड़ा देने वाला हैं।

अपनी से कम उम्र की एक्ट्रेस को कमल हासन ने किया किस

फिल्म ‘थग लाइफ’ के लीड रोल में कमल हासन (Kamal Haasan) नजर आ रहे हैं, वह एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं। इस धमाकेदार फिल्म की कहानी एक एनकाउंटर से शुरू होती है, जिसमें गैंगस्टर फंस जाता है, इसी दौरान उन्हें एक बच्चा मिलता है और फिर उसी को लेकर इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। वहीं फिल्म ‘थग लाइफ’ के बज की सबसे बड़ी वजह 70 साल के एक्टर कमल हासन का अपने से बेहद कम उम्र की हीरोइन के साथ किसिंग सीन देना हैं। फिल्म ‘थग लाइफ’ (Thug Life) में कमल हासन के अलावा इस धमाकेदार फिल्म में सिलंबरासन टीआर, त्रिशा, अभिरामी, अली फजल और नासिर भी हैं।

Ott पर धमाल मचा रही हैं कमल हासन की फिल्म ‘थग लाइफ’

5 जून को थिएटर पर रीलिज हुई यह फिल्म ‘थग लाइफ’ (Thug Life) थिएटर पर सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी, रिपॉर्ट के अनुसार इस फिल्म का बजट 200 करोड़ था, लेकिन फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 97.87 करोड़ ही थी बस। लेकिन थिएटर के बाद जब कमल हासन (Kamal Haasan) की इस फिल्म ‘थग लाइफ’ को 3 जुलाई के दिन Ott पर रिलीज किया, तो इस फिल्म ने सभी का दिल जीत लिया हैं और इसी शानदार कहानी लोगों को पसंद भी आई। अब यह फिल्म लगातार नेटफ्लिक्स के टॉप 10 ट्रेंडिंग में 8वें नबर पर बनी हुई है और सभी फिल्मों को पछाड़ रही हैं।