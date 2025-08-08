Home > मनोरंजन > दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी 2 घंटा 45 मिनट की यह फिल्म, थिएटर पर हुई थी फ्लोप, लगा था 103 करोड़ का चूना, अब OTT पर मचा रही हैं जबरदस्त धमाल

दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी 2 घंटा 45 मिनट की यह फिल्म, थिएटर पर हुई थी फ्लोप, लगा था 103 करोड़ का चूना, अब OTT पर मचा रही हैं जबरदस्त धमाल

2025 Blockbuster Film: अगर आप इस वीकेंड धमाकेदार फिल्म देखना चाहते हैं, जो आपका दिन बना दें, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां एक्शन से खचाखच भरी ये फिल्म, जिसका क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। 2 घंटा 45 मिनट की इस साउथ फिल्म (South Film) का नाम 'थग लाइफ' (Thug Life) जिसका क्लाइमैक्स और इंटरवल आपके होश उड़ा देने वाला हैं।

Published By: chhaya sharma
Published: August 8, 2025 22:48:00 IST

2 hour 45 minute Kamal Haasan South film Thug Life
2 hour 45 minute Kamal Haasan South film Thug Life

2025 Blockbuster Film: अगर आप इस वीकेंड धमाकेदार फिल्म देखना चाहते हैं, जो आपका दिन बना दें, तो हम आपके लिए लाए हैं यहां एक्शन से खचाखच भरी ये फिल्म, जिसका क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। 2 घंटा 45 मिनट की इस साउथ फिल्म (South Film) का नाम ‘थग लाइफ’ (Thug Life) जिसका क्लाइमैक्स और इंटरवल आपके होश उड़ा देने वाला हैं। 

Kamal Haasan film Thug Life

अपनी से कम उम्र की एक्ट्रेस को कमल हासन ने किया किस

फिल्म ‘थग लाइफ’ के लीड रोल में कमल हासन (Kamal Haasan) नजर आ रहे हैं, वह एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं। इस धमाकेदार फिल्म की कहानी एक एनकाउंटर से शुरू होती है, जिसमें गैंगस्टर फंस जाता है, इसी दौरान उन्हें एक बच्चा मिलता है और फिर उसी को लेकर इस फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। वहीं फिल्म ‘थग लाइफ’ के बज की सबसे बड़ी वजह 70 साल के एक्टर कमल हासन  का अपने से  बेहद कम उम्र की हीरोइन के साथ किसिंग सीन देना हैं। फिल्म ‘थग लाइफ’ (Thug Life) में कमल हासन के अलावा इस धमाकेदार फिल्म में सिलंबरासन टीआर, त्रिशा, अभिरामी, अली फजल और नासिर भी हैं।

Kamal Haasan In film Thug Life

Ott पर धमाल मचा रही हैं कमल हासन की फिल्म ‘थग लाइफ’

5 जून को थिएटर पर रीलिज हुई यह फिल्म ‘थग लाइफ’ (Thug Life) थिएटर पर सुपर डुपर फ्लॉप हुई थी, रिपॉर्ट के अनुसार इस फिल्म का बजट 200 करोड़ था, लेकिन फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 97.87 करोड़ ही थी बस। लेकिन थिएटर के बाद जब कमल हासन (Kamal Haasan) की इस फिल्म ‘थग लाइफ’ को 3 जुलाई के दिन Ott पर रिलीज किया, तो इस फिल्म ने सभी का दिल जीत लिया हैं और इसी शानदार कहानी लोगों को पसंद भी आई। अब यह फिल्म लगातार नेटफ्लिक्स के टॉप 10 ट्रेंडिंग में 8वें नबर पर बनी हुई है और सभी फिल्मों को पछाड़ रही हैं। 

Tags: 2025 Blockbuster FilmBlockbuster Filmfilm Thug LifeKamal Haasankamal haasan filmKamal Haasan South film Thug LifeSOUTH FILMSouth film Thug LifeSouth MovieThug Life
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025
दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी 2 घंटा 45 मिनट की यह फिल्म, थिएटर पर हुई थी फ्लोप, लगा था 103 करोड़ का चूना, अब OTT पर मचा रही हैं जबरदस्त धमाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी 2 घंटा 45 मिनट की यह फिल्म, थिएटर पर हुई थी फ्लोप, लगा था 103 करोड़ का चूना, अब OTT पर मचा रही हैं जबरदस्त धमाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी 2 घंटा 45 मिनट की यह फिल्म, थिएटर पर हुई थी फ्लोप, लगा था 103 करोड़ का चूना, अब OTT पर मचा रही हैं जबरदस्त धमाल
दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी 2 घंटा 45 मिनट की यह फिल्म, थिएटर पर हुई थी फ्लोप, लगा था 103 करोड़ का चूना, अब OTT पर मचा रही हैं जबरदस्त धमाल
दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी 2 घंटा 45 मिनट की यह फिल्म, थिएटर पर हुई थी फ्लोप, लगा था 103 करोड़ का चूना, अब OTT पर मचा रही हैं जबरदस्त धमाल
दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी 2 घंटा 45 मिनट की यह फिल्म, थिएटर पर हुई थी फ्लोप, लगा था 103 करोड़ का चूना, अब OTT पर मचा रही हैं जबरदस्त धमाल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?