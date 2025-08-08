Home > मनोरंजन > 2 घंटे 13 मिनट की ऐसी South Movie जिसमें भरा है सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम कूट-कूट के, क्लाइमैक्स तो रख देगा हिला कर, कहानी ऐसी की रहेगी सालो साल याद

Published By: chhaya sharma
Published: August 8, 2025 01:20:31 IST

South Movie Iratta
South Movie Iratta

South Movie:  अगर आपको भी सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम से भरी फिल्म पसंद हैं, और आप एक ऐसी ही फिल्म देखने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसी फिल्म, जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम कूट-कूट के भार है, जिसके देख आपके दिमाग घूम जाएगाऔर नसें भी फटने लगेगी और इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आप इस फिल्म को सालों साल नहीं भूल पायेंगे। 

2 घंटे 13 मिनट की साउथ की क्राइम फिल्म (2 Hour 13 Minute Crime Based South Film)

दरअसल, यह एक साउथ की क्राइम फिल्म है, जिसका नाम “इराटा” (Iratta), जिसकी कहानी जुड़वा भाइयों पर आधारित है। फिल्म “इराटा” की कहानी की शुरूआत एक पुलिस स्टेशन से होती है, जहा एक अलग और अजीब अवाज सुनाई देती है, जिसे सुन सब हैरान हो जाते हैं। फिर जैसी ही दरवाजा खुलता है और अंदर एक खून में लतपत डेड बॉडी मिलती है, जो वही के एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे बेहद करीब से गोली मारी गई होती है।

South Movie Iratta

 सर घुमा कर रख देगी इस साउथ फिल्म की कहानी (The Story Of This South Film Will Leave You Stunned)

इसी के तुरंत बाद एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, जिसे देखने के बाद हादसे पर मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जिस पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है, उसकी शक्ल हूबाहू उस पुलिस इंस्पेक्टर से मिलती है, जिसकी मौत हुई होती है। हर कोई सोचता है कि यह कैसे हुआ कही ये कोई भूत-प्रेत का चक्कर तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है बक्लि यह मामला जुड़वा भाइयों का है। फिल्म “इराटा” (Iratta) में एक भाई, दूसरे भाई की मौत का बदला लेने आया है, इस चौंकाने वाले सीन के  बाद एक खतरनाक इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, जो आपका सर घुमा कर रख देगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिखाया गया सस्पेंस, थ्रिलर और क्राइम किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता हैं। 

South movie full of thriller

रोंगटे खड़े कर देगा फिल्म “इराटा” का क्लाइमैक्स (The Climax Of The Film “Iratta” Will Give You Goosebumps)

वहीं फिल्म “इराटा” का क्लाइमैक्स को देख दिमाग हिल जायेगा, क्योंकि फिल्म में जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, तो पता चलता है कि जिसे हीरो समझ रहे थ, वो ही असली विलन होता है, जो मरे हुए पुलिस इंस्पेक्टर का भाई है, जिसे शराब पीने की आदत, मारपीट और लड़कियों से छेड़छाड़ की आदत है। वहीं फिल्म  “इराटा” (Iratta) क्लाइमैक्स बेहद शॉकिंग है, जिसे आप सारी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग वाली इस क्राइम थ्रिलर को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 

2 hour 13 minute South movie full of suspense

फिल्म “इराटा” मे जोजू जॉर्ज की अदाकारी (Joju George’s performance in the movie “Iraata”)

फिल्म “इराटा” मे जोजू जॉर्ज (Joju George) दो कैरक्टर्स प्ले किए हैं, जिसे एक्टर ने बखूबी निभाया हैं। फिल्म में एक्टर की अदाकारी के लोग दीवाने हो गए थे। फिल्म में जोजू जॉर्ज की एक्टिंग से कोई भी पता नहीं लगा सकता है कि वो दोनो करेक्टर एक ही इंसेन में निभाया है। जोजू जॉर्ज  ने फिल्म “इराटा” हर सीन में जान डाल दी है और हर सीन को बेहद बेहतरीन से शूट किया गया हैं, जिसकी वजह से इस फिल्म को हर कोई पसंद करता हैं,। अगर आपको ऐसी सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम से भरी फिल्म पसंद हैं, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 

