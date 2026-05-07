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छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर ‘राजा शिवाजी’ की दहाड़, ‘भूत बंगला’ और ‘धुरंधर 2’ का जलवा कायम, ढीली पड़ी ‘एक दिन’

रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है. छठे दिन कमाई में थोड़ी गिरावट हुई है लेकिन फिर भी अच्छी कमाई कर रही है. वहीं भूत बंगला और धुरंधर 2 भी बढ़िया कमाई कर रही है.

By: Deepika Pandey | Published: May 7, 2026 4:37:41 PM IST

Box Office Collection
Box Office Collection


Box Office Collection: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी ने रिलीज होते ही दर्शकों के बीच तगड़ा बज बनाया और बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई करना शुरू कर दिया. ओपनिंग डे वाले दिन ही इसने मराठी सिनेमा में एक रिकॉर्ड सेट किया. हालांकि छठे दिन भी फिल्म ने बेहतरीन कमाई की है. ये फिल्म मराठा साम्राज्य के संस्थापक और वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनाई गई है, जिस पर दर्शक भरपूर प्यार बरसा रहे हैं. वहीं अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ और धुरंधर 2 भी तगड़ी कमाई कर रही हैं. हालांकि आमिर के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म ‘एक दिन’ एकदम बदहाल स्थिति में है.

राजा शिवाजी

बता दें कि राजा शिवाजी फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी का किरदार निभाया है. फिल्म में रितेश के साथ ही अभिषेक बच्चन, सलमान खान, विद्या बालन, जिनिलिया देशमुख, संजय दत्त, भाग्यश्री, महेश मांजरेकर और फरदीन खान भी हैं. फिल्म को 75-100 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है. वहीं फिल्म अब तक 57.70 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. फिल्म ने पहले दिन 11.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया. फिल्म ने छठे दिन 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. 

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भूत बंगला

भूत बंगला को रिलीज हुए 20 दिन हो चुके हैं. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने लगभग 14 सालों बाद साथ में काम किया और बॉक्स ऑफिस पर छा गई. फिल्म के रिलीज होने पर इसे मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला लेकिन इसके बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. इसने 20वें दिन 1.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसके साथ इसका ग्रॉस कलेक्शन 175.93 करोड़ रुपये हो चुकी है. वहीं इसका नेट कलेक्शन 148.25 करोड़ रुपये का है. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 232.78 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

धुरंधर 2 

आदित्य धर की ‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अभी भी कमाई कर रही है. कमाई की रफ्तार धीमी हो गई है लेकिन अब भी कमाई जारी है. फिल्म ने 49वें दिन भी 52 लाख रुपये की कमाई की है. फिल्म ने देशभर में 1,364.61 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है. 1140.17 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है. दुनियाभर में ये 1790.91 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

एक दिन

आमिर खान के बेटे जुनैद खान और साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी स्टारर एक दिन का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है. छह दिनों में फिल्म चार करोड़ का भी कारोबार नहीं कर सकी है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 1.37 करोड़ रुपये का कारोबार किया. छठे दिन फिल्म ने केवल 25 लाख रुपये कमाए. देशभर में फिल्म 3.81 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 4.95 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है.

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