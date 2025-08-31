15 दिनों में लिखी गई थी कहानी, 3 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका

सभी फिल्मों का हिट होना उसकी कहानी के ऊपर निर्भर करता है, ऐसी एक फिल्म 1989 में सुभाष घई ने पेश की थी जिसकी कहानी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। उस कहानी को सुभाष घई ने सिर्फ 15 दिन में लिखा था और इस फिल्म में दो हीरो और दो हीरोइन थे। वह फिल्म कोई और नहीं बल्कि “राम लखन” थी। उस समय की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक मानी जाती है रिलीज होते ही राम लखन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया और लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन गई। इस फिल्म ने लोगों का एंटरटेनमेंट के साथ-साथ बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक ड्रामा और रोमांस, थ्रिल दिया था। फिल्म की खासियत यह थी कि सेट पर ही इस फिल्म की स्क्रिप्ट और म्यूजिक को इंप्रोवाइज किया गया था इसका गाना तेरे नाम लिया आज भी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद है।

फिल्म की कहानी और किरदारों ने चलाया अपना जादू

राम लखन की कहानी काफी सिंपल थी इस फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने लीड रोल निभाए थे जैकी के जग्गू दादा वाले किरदार को शुरुआत में किसी और एक्टर को ऑफर किया गया था लेकिन उसे समय जैकी है इस रोल में फिट साबित हुए। फिल्म में एक्ट्रेस की बात करें तो माधुरी दीक्षित राखी गुलजार और डिंपल कपाड़िया अहम भूमिका में नजर आई थी। इसके अलावा और कलाकार जैसे अनुपम खेर, गुलशन ग्रोवर, राजा मुराद ,अमरीश पुरी ने भी फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। फिल्म में कहानी दो भाइयों के रिश्ते और प्यार पर बेस्ड है इस फिल्म में आपको रोमांस एक्शन काफी अच्छी मात्रा में मिलता है। राम लखन की कहानी ना सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप भी छोड़ी।

फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं

राम लखन के गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं खासकर गाना “तेरा नाम लिया” जिसमें जैकी श्रॉफ और डिंपल कपाड़िया नजर आ रहे थे। फिल्म के इस गाने में जैकी श्रॉफ को एक अलग पहचान दिलाई। इसके गाने आज भी लोगों को अपनी तरफ अट्रेक्ट कर लेते हैं गाने दर्शकों को न केवल स्क्रीन पर खींचते हैं बल्कि थिएटर में भी खींच लाते हैं फिल्म का म्यूजिक काफी बेहतरीन था राम लखन का म्यूजिक उस समय की सबसे हिट फिल्मों के म्यूजिक में से एक बन गया था।

बॉक्स ऑफिस पर की धुआंधार कमाई

राम लखन का बजट केवल 3 करोड रुपए ही था लेकिन जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो उसने धमाल मचा दिया इसने 18 करोड़ तक की कमाई की और मेकर्स को मालामाल कर दिया। फिल्म रिलीज होने के साथ ही ब्लॉकबस्टर साबित हो गई और फैंस की लंबी लाइन लग गई। 1989 के समय के हिसाब से यह फिल्म काफी ज्यादा सुपरहिट साबित हुई इस फिल्म में अनिल कपूर जैकी श्रॉफ की जोड़ी को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और आज भी राम लखन को काफी सारे लोग देखना पसंद करते हैं।