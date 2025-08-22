Story और Starcast ने मचाया कमाल: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म आज भी IMDb 7.6 के साथ बनी दर्शकों की पसंदीदा

Sivaji The Boss: आज भी दर्शक OTT पर साउथ मूवीज और वेब सीरीज देखना बेहद पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक फिल्म है सुपरस्टार रजनीकांत की सिवाजी द बॉस (Sivaji The Boss), जो साल 2007 में रिलीज हुई थी और अब 18 साल बाद भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। यह फिल्म अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और आज भी इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर बड़े शौक से देखा जा रहा है। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस सबकुछ है, जो इसे फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज बना देता है।

18 साल बाद भी बरकरार है ‘सिवाजी द बॉस’ का क्रेज

सिवाजी द बॉस की कहानी एक ऐसे NRI बिजनेसमैन (रजनीकांत) की है, जो विदेश से करोड़ों की कमाई कर अपने देश लौटता है। उसका सपना होता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में स्कूल और अस्पताल बनाए जाएं, ताकि किसी को बुनियादी सुविधाओं की कमी न झेलनी पड़े। इसके लिए वह लगभग 200 करोड़ का बजट भी तय करता है।लेकिन यही सपना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। सिस्टम और राजनीति का खेल उसके रास्ते में रोड़े अटकाता है। भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की वजह से उसका सपना टूटने लगता है और धीरे-धीरे वह कंगाल हो जाता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट तब आता है जब रजनीकांत का किरदार उसी भाषा में उन भ्रष्ट राजनेताओं को जवाब देता है और उनका खेल बिगाड़ देता है। फिल्म का यही हिस्सा दर्शकों को सबसे ज्यादा रोमांचित करता है, क्योंकि यहां से कहानी सीधी दिल को छू जाती है।रजनीकांत के साथ फिल्म में श्रीया सरन और विवेक जैसे कलाकार भी नजर आते हैं, जिन्होंने अपने-अपने रोल से दर्शकों को प्रभावित किया।

IMDb पर कायम है लोकप्रियता

रिलीज़ के इतने सालों बाद भी शिवाजी द बॉस (Sivaji The Boss) की चमक फीकी नहीं पड़ी है। फिल्म को IMDb पर 7.6/10 की शानदार रेटिंग मिली है, जो दर्शाती है कि आज भी यह मूवी दर्शकों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। OTT प्लेटफॉर्म पर नई वेब सीरीज और फिल्मों की भरमार के बीच सिवाजी द बॉस का मस्ट-वॉच बन जाना इस बात का सबूत है कि क्लासिक कंटेंट कभी पुराना नहीं होता।