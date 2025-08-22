Home > मनोरंजन > Story और Starcast ने मचाया कमाल: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म आज भी IMDb 7.6 के साथ बनी दर्शकों की पसंदीदा

Story और Starcast ने मचाया कमाल: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म आज भी IMDb 7.6 के साथ बनी दर्शकों की पसंदीदा

OTT प्लेटफॉर्म्स पर आजकल साउथ सिनेमा की फिल्में और वेब सीरीज की धूम मची हुई है। दर्शक न सिर्फ नए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, बल्कि पुराने क्लासिक साउथ मूवीज भी खूब देखी जा रही हैं। यही वजह है कि कई साल पुरानी फिल्में भी आज ओटीटी पर मस्ट वॉच लिस्ट में शामिल हो गई हैं।ऐसी ही एक फिल्म है, जो करीब 18 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी इसकी कहानी जादू दर्शकों को बांधे रखता है। यह मूवी ओटीटी पर आते ही फिर से चर्चा में आ गई है और दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता बटोर रही है।

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 22, 2025 15:01:00 IST

sivaji the boss ott
sivaji the boss ott

Sivaji The Boss: आज भी दर्शक OTT पर साउथ मूवीज और वेब सीरीज देखना बेहद पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक फिल्म है सुपरस्टार रजनीकांत की सिवाजी द बॉस (Sivaji The Boss), जो साल 2007 में रिलीज हुई थी और अब 18 साल बाद भी लोगों के दिलों पर राज कर रही है। यह फिल्म अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और आज भी इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर बड़े शौक से देखा जा रहा है। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा और सस्पेंस सबकुछ है, जो इसे फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज बना देता है।

18 साल बाद भी बरकरार है ‘सिवाजी द बॉस’ का क्रेज

सिवाजी द बॉस की कहानी एक ऐसे NRI बिजनेसमैन (रजनीकांत) की है, जो विदेश से करोड़ों की कमाई कर अपने देश लौटता है। उसका सपना होता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त में स्कूल और अस्पताल बनाए जाएं, ताकि किसी को बुनियादी सुविधाओं की कमी न झेलनी पड़े। इसके लिए वह लगभग 200 करोड़ का बजट भी तय करता है।लेकिन यही सपना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। सिस्टम और राजनीति का खेल उसके रास्ते में रोड़े अटकाता है। भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की वजह से उसका सपना टूटने लगता है और धीरे-धीरे वह कंगाल हो जाता है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्विस्ट तब आता है जब रजनीकांत का किरदार उसी भाषा में उन भ्रष्ट राजनेताओं को जवाब देता है और उनका खेल बिगाड़ देता है। फिल्म का यही हिस्सा दर्शकों को सबसे ज्यादा रोमांचित करता है, क्योंकि यहां से कहानी सीधी दिल को छू जाती है।रजनीकांत के साथ फिल्म में श्रीया सरन और विवेक जैसे कलाकार भी नजर आते हैं, जिन्होंने अपने-अपने रोल से दर्शकों को प्रभावित किया।

IMDb पर कायम है लोकप्रियता

रिलीज़ के इतने सालों बाद भी शिवाजी द बॉस (Sivaji The Boss) की चमक फीकी नहीं पड़ी है। फिल्म को IMDb पर 7.6/10 की शानदार रेटिंग मिली है, जो दर्शाती है कि आज भी यह मूवी दर्शकों की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। OTT प्लेटफॉर्म पर नई वेब सीरीज और फिल्मों की भरमार के बीच सिवाजी द बॉस का मस्ट-वॉच बन जाना इस बात का सबूत है कि क्लासिक कंटेंट कभी पुराना नहीं होता।

Tags: rajinikanth action thrillersivaji the bosssivaji the boss on ottSouth Movie
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बरसात के मौसम में मलेरिया के मच्छरों से बचाव के...

August 22, 2025

छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए घूम आएं दिल्ली–NCR की...

August 22, 2025

खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने के 5 गजब के...

August 22, 2025

खाली पेट दही खाने से क्या होता है?

August 22, 2025

इन 4 लोगों को रोजाना करना चाहिए इलायची का सेवन

August 22, 2025

Sprouts खाने के 5 बड़े नुकसान

August 22, 2025
Story और Starcast ने मचाया कमाल: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म आज भी IMDb 7.6 के साथ बनी दर्शकों की पसंदीदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Story और Starcast ने मचाया कमाल: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म आज भी IMDb 7.6 के साथ बनी दर्शकों की पसंदीदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Story और Starcast ने मचाया कमाल: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म आज भी IMDb 7.6 के साथ बनी दर्शकों की पसंदीदा
Story और Starcast ने मचाया कमाल: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म आज भी IMDb 7.6 के साथ बनी दर्शकों की पसंदीदा
Story और Starcast ने मचाया कमाल: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म आज भी IMDb 7.6 के साथ बनी दर्शकों की पसंदीदा
Story और Starcast ने मचाया कमाल: 18 साल पुरानी साउथ फिल्म आज भी IMDb 7.6 के साथ बनी दर्शकों की पसंदीदा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?