Home > मनोरंजन > पीरियड्स रोकने के लिए खाई दवा, लड़की ने गंवानी पड़ी अपनी जान, जानें कितनी खतरनाक है ये दवाई?

पीरियड्स रोकने के लिए खाई दवा, लड़की ने गंवानी पड़ी अपनी जान, जानें कितनी खतरनाक है ये दवाई?

DVT death pill : एक लड़की ने केवल पूजा में शामिल होने के लिए अपनी पीरियड को तीन दिन के लिए रोकने वाली हार्मोनल गोली का सेवन किया था। जिसके बाद जांघ में दर्द होने लगा और उसकी मौत हो गई।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 25, 2025 14:19:41 IST

DVT death pill
DVT death pill

Young girl DVT death pill :  एक लड़की ने अपने पीरियड्स को रोकने के लिए कुछ हार्मोनल दवाइयों का सेवन कर लिया। जिसके बाद उसको डीप वेन थ्रोंबोसिस हो गया, इस बीमारी के कारण लड़की की जान चली गई। लड़की को डॉक्टर के पास भी ले जाया गया था। लेकिन डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए कह दिया। 18 साल की उस लड़की की हालत काफी गंभीर थी। लेकिन लड़की के घरवालों ने उसे समय रहते अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, जिसके बाद अगली सुबह उसकी मौत हो गई। 

कैसे हुई लड़की की मौत?

दरअसल इस लड़की ने केवल पूजा में शामिल होने के लिए अपनी पीरियड को तीन दिन के लिए रोकने वाली हार्मोनल गोली का सेवन किया था। जिसके बाद जांघ में दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि वह क्लिनिक पहुंची गई। डॉक्टरों ने जांच कि तो दर्द का कारण डीप वेन थ्रोम्बोसिस पाया गया। जांच पर डॉक्टर्स को पता लगा कि एक खून का थक्का  जांघ से लेकर नाभि तक फैला हुआ था। जिसके बाद डॉ. विवेकानंद ने तत्काल इलाज की सलाह दी। लेकिन परिवार ने इलाज में लापरवाही कर दी। रात में लड़की सांस भी ठीक तरीके से नहीं ले पा रही थी। जिसके चलते उसकी मौत हो गई। 

कब होता है डीप पेन थ्रोंबोसिस?

बता दें कि डीप पेन थ्रोंबोसिस तब होता है जब नसों में खून का थक्का जम जाता है। यह खासतौर पर पैरों में होता है। ये खतरनाक तब हो जाता है जब यह शरीर में चल रहा बल्ड फ्लो रोक देता है। यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। पीरियड्स को रोकने के लिए ली गईं दवाइयों के कारण इस बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पीड़ित मरीज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के बाद उसकी जान जा सकती है। यह तब होता है जब DVT फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इसके कारण मरीज को सीने में तेज दर्द होने लगता है। इसके कारण सूजन, दर्द और घाव भी हो सकते हैं। 

DVT अधिक खतरनाक कब होता है?

  • हार्मोनल contraceptive लेने वाली महिलाएं में खतरा 
  • मोटापा, धूम्रपान, और अधिक बेड रेस्ट 
  • गर्भावस्था और प्रसव के बाद 
  • पारिवारिक हिस्ट्री से भी थ्रोंबोसिस हो सकता है

सब पूछेंगे सेहत और ग्लो का राज, अगर रोज करेंगे इस ड्रिंक का आगाज

DVT के लक्षण जाने यहां
  • जांघ में सूजन और दर्द
  • फेफड़ों में थक्के का जमा होना
  • छाती में तेज दर्द
  • सांस फूलना या बेहोशी 
 
Disclaimer: इनखबर इस लेख में सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए बता रहा हैं। इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

Tags: dvt death pill
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
पीरियड्स रोकने के लिए खाई दवा, लड़की ने गंवानी पड़ी अपनी जान, जानें कितनी खतरनाक है ये दवाई?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पीरियड्स रोकने के लिए खाई दवा, लड़की ने गंवानी पड़ी अपनी जान, जानें कितनी खतरनाक है ये दवाई?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पीरियड्स रोकने के लिए खाई दवा, लड़की ने गंवानी पड़ी अपनी जान, जानें कितनी खतरनाक है ये दवाई?
पीरियड्स रोकने के लिए खाई दवा, लड़की ने गंवानी पड़ी अपनी जान, जानें कितनी खतरनाक है ये दवाई?
पीरियड्स रोकने के लिए खाई दवा, लड़की ने गंवानी पड़ी अपनी जान, जानें कितनी खतरनाक है ये दवाई?
पीरियड्स रोकने के लिए खाई दवा, लड़की ने गंवानी पड़ी अपनी जान, जानें कितनी खतरनाक है ये दवाई?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?